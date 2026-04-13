درگذشت عالم مجاهد آیت الله سید حسین موسوی تبریزی و پوشش اخبار حوزههای علمیه، روابط بینالملل و بازار.
با نهایت تأسف و اندوه، خبر درگذشت عالم ربانی، مجاهد نستوه، حضرت آیت الله سید حسین موسوی تبریزی(رحمه الله علیه)، دبیر فقید مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یار صادق و دیرین حضرت امام خمینی(قدس سره) و از اساتید برجسته و ممتاز حوزه علمیه قم، پس از یک دوره طولانی و طاقتفرسای بیماری را به اطلاع عموم میرسانیم. این ضایعه اندوهبار را به محضر خانواده مکرم ایشان، شاگردان، ارادتمندان و تمامی دوستداران آن عالم بزرگوار تسلیت عرض مینماییم.
بیشک، فقدان این شخصیت والا مقام، خسارتی جبرانناپذیر برای حوزههای علمیه، جامعه اسلامی و ملت شریف ایران به شمار میرود. آیت الله موسوی تبریزی، عمر پربرکت خود را در راه ترویج معارف اسلام، تربیت طلاب علوم دینی، دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد. ایشان در دوران حیات خود، همواره منادی وحدت، اخوت اسلامی و پاسداری از ارزشهای والای انسانی بودند و با کلام نافذ و قلم توانای خود، در جهت تنویر افکار عمومی و آگاهیبخشی به جامعه تلاش فراوانی نمودند. مراسم تشییع، تدفین و ترحیم آن مرحوم مغفور، متعاقباً از طریق رسانههای رسمی و معتبر اطلاعرسانی خواهد شد. از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم. در ادامه، به اخبار دیگری از رویدادهای جاری میپردازیم. مدیر محترم حوزههای علمیه، در سخنانی از فعالیت گسترده مبلغان دینی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان خبر دادند. ایشان با تأکید بر رسالت خطیر حوزههای علمیه در هدایت بشر تا پایان تاریخ، بر ضرورت گسترش فعالیتهای تبلیغی و ترویجی در سراسر جهان تأکید کردند. این مقام مسئول، مأموریت حوزههای علمیه را، هدایت انسانها به سوی کمال و سعادت، و تبیین معارف ناب اسلامی در عصر حاضر دانستند. همچنین، سفارت اسپانیا در تهران پس از مدتی وقفه، مجدداً بازگشایی شد. این اقدام، نشاندهنده تمایل دو کشور برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاریهای دیپلماتیک است. در همین راستا، آیت الله محقق داماد، در بیانیهای، با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، خواستار محکومیت، مستندسازی و پیگیری این موارد در مراجع بینالمللی شد. ایشان با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بشر و اصول انسانی، از تمامی نهادهای ذیربط خواستند تا در جهت احقاق حقوق پایمالشده مظلومان، تلاش مضاعف نمایند. در تحولات بینالمللی نیز، چین، با ارائه پیشنهادی، خواستار حفظ آرامش و پایبندی طرفین درگیر به آتشبس شد. چین، ضمن تأکید بر اهمیت حلوفصل مسالمتآمیز مناقشات، آمادگی خود را برای همکاری در زمینه تأمین بدون وقفه انرژی اعلام کرد. این موضعگیری چین، نشاندهنده تلاش این کشور برای ایفای نقش میانجیگر و کمک به کاهش تنشها در منطقه است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص)، با اشاره به اهمیت امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان، بر ضرورت تأمین امنیت این مناطق برای همه کشورها تأکید کرد. ایشان با بیان اینکه امنیت این مناطق، یا برای همه است یا برای هیچکس، بر لزوم همکاریهای منطقهای و بینالمللی در این زمینه تأکید نمودند. در اخبار دیگر، دونالد ترامپ، با اظهارنظری جدید درباره آتشبس، اعلام کرد که برای او فرقی ندارد که ایران به مذاکرات بازگردد یا نه. این اظهارات، میتواند نشاندهنده موضعگیری جدید ترامپ در قبال مسائل خاورمیانه باشد. در پایان، به آخرین قیمتهای دلار، طلا و سکه در شبانگاه یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ میپردازیم. بازار طلا و دلار، پس از بنبست مذاکرات، واکنشهایی از خود نشان داد که تحلیل و بررسی میشود
