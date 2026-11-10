علی‌اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش‌وپرورش، درگذشت و کارنامه او در اولویت دادن به معلم، مدیریت تیمی و آثار نظری بازتاب گسترده‌ای یافت.

علی‌اصغر فانی ، معمار اندیشه‌ورز، سیاست‌گذار متفکر و وزیر پیشین آموزش‌وپرورش ، درگذشت. در یادداشتی که به سوگ او اختصاص یافته، از فانی به عنوان معلمی یاد شده که بر صندلی وزارت تکیه زد، اما ردای معلمی‌اش را به قبای سیاست نفروخت.

بر اساس این متن، دکتر فانی در میانه هیاهوی قدرت و مطالبات بی‌پایان، بند ناف فکری خود را از کلاس درس نبرد. روایت سوگ‌نامه او را چراغ راه آیندگان در نظام تعلیم‌وتربیت ایران توصیف می‌کند که جای خالی‌اش بر پیکر دغدغه‌مندان آینده این سرزمین احساس می‌شود.

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اعتلای آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش معلم

دغدغه بنیادین دکتر علی‌اصغر فانی در تمام سال‌های خدمت و تأمل نظری، اعتلای آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش محوری معلم در بستر مدرسه بود. او باور داشت که تحول واقعی در بخش‌نامه‌های ستادی شکل نمی‌گیرد، بلکه در کلاس درس رخ می‌دهد.

به گفته متن، فانی معلم را مهم‌ترین عنصر تحول در جامعه می‌دانست، زیرا پرورش نسل آینده و انتقال دانش و ارزش‌ها در پیوند انسانی میان معلم و دانش‌آموز اتفاق می‌افتد. از نگاه او، هیچ فناوری، زیرساخت عمرانی یا سند بالادستی نمی‌تواند جای نفس گرم معلم را بگیرد.

فانی توسعه ملی را بدون توجه به کرامت حرفه‌ای معلم و اقتدار تربیتی مدرسه سخنی ناتمام می‌دانست. به باور او، معلم باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها دیده شود، منزلت معیشتی متناسب داشته باشد و در سیاست‌گذاری یک کنشگر خلاق باشد، نه مجری بی‌اختیار.

سبک مدیریتی فانی نیز با همین نگاه پیوند داشت. او مدیریت فردمحور را آفتی برای آموزش‌وپرورش می‌دانست و بر کار تیمی و هم‌افزایی کارشناسی تأکید داشت. فانی معتقد بود آموزش‌وپرورش حیاط خلوت احزاب نیست، بلکه حریمی تخصصی و امانت‌دار آینده یک ملت است.

یاد یاران و بنیاد خیریه مردم پس از وزارت

دکتر علی‌اصغر فانی پس از پایان مسئولیت وزارت در سال ۱۳۹۵ از انزوا و گوشه‌نشینی پرهیز کرد و حلقه "یاد یاران" را بنا نهاد. این جمع، تیمی از کارشناسان ارشد و خبرگان کهنه‌کار نهاد تعلیم‌وتربیت بود.

متن منبع توضیح می‌دهد که گروه یاد یاران فراتر از یک دورهمی پیشکسوتان عمل کرد و به عنوان یک اتاق فکر عملیاتی، در تمامی این سال‌ها به بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش، از ستاد تا صف، کمک‌های فکری و علمی ارائه داد. اعضای این گروه بدون هیاهو، بار انتقال تجربه را به دوش کشیدند.

در کنار این فعالیت فکری، فانی بنیاد خیریه "مردم" را تأسیس کرد. هدف این بنیاد دستگیری از دانش‌آموزان مناطق محروم و مرزی بود و متن آن را تجسم عینی باوری می‌داند که توسعه آموزشی بدون عدالت اجتماعی را سرابی بیش نمی‌دانست.

فانی بر این باور بود که سخن گفتن از توسعه و پیشرفت در حالی که کودکانی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور از ابتدایی‌ترین امکانات تحصیل بی‌بهره‌اند، پذیرفتنی نیست. این دیدگاه، نقطه اتصال اندیشه تعلیمی و فعالیت خیریه او به شمار می‌رود.

کتاب از معلمی تا وزارت و تحلیل بن‌بست‌ها

دکتر علی‌اصغر فانی در کتاب از معلمی تا وزارت، بن‌بست‌های آموزش‌وپرورش را در سطوح کلان، درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تحلیل می‌کند. این اثر، یکی از ۹ جلد کتاب تخصصی اوست که تجربه‌های زیسته‌اش را در سال‌های پس از مسئولیت اجرایی ثبت کرده است.

متن معرفی‌شده، این آثار را نه خاطره‌نویسی، بلکه یک مانیفست مدیریتی برای جلوگیری از تکرار خطاهای پرهزینه در نظام تعلیم‌وتربیت می‌داند. نویسنده این متن، معلمان، مدیران مدارس، کارشناسان و دست‌اندرکاران این نظام را به مطالعه کتاب از معلمی تا وزارت دعوت کرده است.

در سطح کلان و حاکمیتی، فانی از فقدان راهبردهای پایدار، ابهام در مبانی و مقصد تربیتی و نگاه هزینه‌بر به آموزش‌وپرورش، به جای نگاه سرمایه‌گذارانه، انتقاد می‌کند. به باور او، تا زمانی که حاکمیت آموزش را ضرورتی ملی ندانسته و آن را نهادی مصرفی تلقی کند، تحول بنیادین دست‌نیافتنی خواهد بود.

در سطح درون‌سازمانی، فانی به شکاف میان مسئولیت‌ها و اختیارات مدیران مدارس اشاره می‌کند. او معتقد است مدیر مدرسه در برابر انتظارات گسترده دست‌بسته و تنهاست و همچنین از کنار گذاشته شدن معلمان در فرایند تصمیم‌سازی انتقاد دارد، زیرا بدون نقش آنان در تدوین سیاست‌ها، تحولی در کلاس درس اجرا نخواهد شد.

در سطح برون‌سازمانی، فانی به درستی تبیین می‌کند که آموزش‌وپرورش جزیره‌ای دورافتاده نیست و با سایر بخش‌های جامعه در ارتباط مستقیم قرار دارد.