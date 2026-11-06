درگذشت استاد حسین عمومی، نوازنده برجسته نی و پژوهشگر موسیقی ایران

حسین عمومی، نوازنده نی و پژوهشگر موسیقی دستگاهی ایران، در سن ۸۲ سالگی در آمریکا درگذشت. او با نوآوری‌های در طراحی ساز و تدریس موسیقی ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا و فرانسه شناخته می‌شود.

حسین عمومی ، نوازنده برجسته نی، خواننده و پژوهشگر موسیقی دستگاهی ایران، در سن ۸۲ سالگی در ایالات متحده آمریکا درگذشت. او بیش از شش دهه از عمر خود را به آموزش، نوازندگی و پژوهش در زمینه موسیقی سنتی اختصاص داده بود. پس از انتشار خبر درگذشت این هنرمند بزرگ، موسیقی‌دانان و دوستداران موسیقی ایرانی در فضای مجازی با انتشار آثار او به یاد و خاطره‌اش پرداختند. حسین عمومی در ششم بهمن ماه سال ۱۳۲۲ در اصفهان و در خانواده‌ای هنردوست متولد شد و نخستین آشنایی خود با موسیقی را از پدرش که نوازنده تار بود، آموخت.

سیر تکامل هنری و شاگردی اساتید بزرگ

علی‌رغم علاقه اولیه به صدای تار، حسین عمومی در حدود دوازده سالگی با شنیدن برنامه رادیویی "گل‌های جاویدان" جذب ساز نی شد. پدرش نیز پس از هدیه گرفتن نی از استاد امامی، به او پیشنهاد داد که این ساز را انتخاب کند. او هنر نوازندگی نی را نزد حسن کسایی، استاد بزرگ مکتب اصفهان، آموخت و در ادامه تحت آموزش محمود کریمی در زمینه ردیف آوازی قرار گرفت. او در تهران همزمان با تحصیل در رشته معماری، به عنوان هنرجوی آزاد در هنرستان عالی موسیقی ملی پذیرفته شد و از آموزش‌های فرهاد فخرالدینی نیز بهره برد.

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نوآوری‌های فنی در طراحی سازهای ایرانی

حسین عمومی علاوه بر نوازندگی، به دلیل دانش معماری خود دست به نوآوری‌های فنی در طراحی سازها زد. او با هدف برطرف کردن محدودیت‌های فنی نی، سازه‌ای با هشت سوراخ جلو و یک سوراخ پشت طراحی کرد که گستره صوتی کامل‌تری داشت. این طرح که امکان اجرای نت‌های دشوار را فراهم می‌کرد، در سال ۲۰۰۱ در ایران ثبت شد و مورد تایید حسن کسایی قرار گرفت. او همچنین برای تنبک و دف سیستم‌های کوک‌پذیر طراحی کرد که به نوازندگان امکان می‌داد کشش پوست ساز را در حین اجرای زنده به سرعت تنظیم کنند.

تدریس موسیقی در دانشگاه‌های معتبر جهان

پس از ترک ایران در سال ۱۳۶۳، حسین عمومی فعالیت‌های آموزشی خود را در فرانسه و سپس آمریکا ادامه داد. او ابتدا در مرکز مطالعات موسیقی شرقی دانشگاه سوربن در پاریس و پس از آن در دانشگاه‌های آمریکا به تدریس موسیقی دستگاهی ایران پرداخت. از سال ۲۰۰۶، او به عنوان استاد کرسی "مسیح" در رشته هنرهای اجرایی ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین فعالیت می‌کرد. همچنین سابقه تدریس در دانشگاه واشینگتن در سیاتل و دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس از دیگر افتخارات آکادمیک اوست.

ترکیب معماری و موسیقی در پژوهش‌های علمی

حسین عمومی تحصیلات خود را در رشته معماری با درجه ممتاز از دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران پایان داد و سپس با دریافت بورس تحصیلی دولت ایتالیا، در سال ۱۹۷۲ دکترای معماری خود را از دانشگاه فلورانس دریافت کرد. دانش او در زمینه طراحی و ساخت، در پژوهش‌هایش درباره ساختمان سازهای ایرانی بازتاب گسترده‌ای داشت. او معتقد بود که صدای انسان در موسیقی دستگاهی ایران بر نی و سایر سازها تقدم دارد و این باور در شیوه نوازندگی و تدریس او نمود پیدا کرده بود.

در جریان اجرای "آوای بهار" در تاریخ ۱۹ مه سال ۲۰۱۹ در دانشگاه استنفورد، حسین عمومی همراه با نوازندگانی چون جسیکا کنی، امیر کوشکانی، ایویند کانگ، هامین هنری و حسام عابدینی به اجرای آثار پرداخت. این هم‌نشینی هنری نشان‌دهنده جایگاه بالای او در انتقال موسیقی ایرانی به نسل جدید و مخاطبان جهانی بود. حالا با درگذشت این استاد گرانقدر، جامعه موسیقی ایران یک چهره شاخص و پیشگام در عرصه نوآوری و آموزش را از دست داد.