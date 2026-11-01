ولی‌الله دُرودیان، شاعر، غزل‌سرا و پژوهشگر، به گفته برخی منابع در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ درگذشت. فرهاد عابدینی از درگذشت وی در بی‌خبری یاد کرده است.

ولی‌الله دُرودیان ، شاعر، غزل‌سرا و پژوهشگر ایرانی، به گفته برخی منابع در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ از دنیا رفته است. فرهاد عابدینی ، شاعر، با اشاره به اینکه تاریخ دقیق درگذشت او را نمی‌داند، گفته است این شاعر در بی‌خبری از دنیا رفته است.

پیشینه و زندگی ولی‌الله دُرودیان

ولی‌الله دُرودیان در سال ۱۳۱۷ در شهر تفرش متولد شد. او تحصیلات خود را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران دنبال کرد.

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پس از آن، دُرودیان به کار در شرکت مخابرات ایران مشغول شد. زندگی حرفه‌ای او در کنار فعالیت‌های ادبی و پژوهشی‌اش ادامه یافت.

این شاعر در سال‌های فعالیت خود به سرودن شعر و تحقیق در حوزه ادبیات فارسی پرداخت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که او در میان اهالی ادبیات به عنوان چهره‌ای پژوهشگر شناخته می‌شد.

آثار ادبی و پژوهشی ولی‌الله دُرودیان

از مجموعه شعرهای ولی‌الله دُرودیان می‌توان به "تلخستان" و "آواز باد و باران" اشاره کرد. این دو اثر بخشی از کارنامه شعری او را تشکیل می‌دهند.

در حوزه پژوهش، آثار او شامل "دهخدای شاعر"، "برگزیده و شرح آثار دهخدا" و "برگزیده و شرح آثار عبید زاکانی" است. او همچنین کتاب "صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی" را منتشر کرده است.

از دیگر آثار او می‌توان به "دهخدا چراغی که خاموش شد"، "مرگ پرنده" که برگزیده‌ای از شعرهای استاد حسین مسرور است، "نظامی گنجوی و برادران گریم" و "دهخدا، مرغ سحر در شب تار" اشاره کرد. کتاب‌های "در جستجوی سرچشمه‌های الهام شاعران" و "سرچشمه‌های مضامین شعر امروز ایران" نیز از جمله آثار اوست.

واکنش فرهاد عابدینی و جایگاه ادبی دُرودیان

فرهاد عابدینی درباره درگذشت دُرودیان گفته است که از تاریخ دقیق آن اطلاعی ندارد. به گفته او، فرزند این شاعر حتی به وی هم خبری نداده بود و در غیر این صورت به دیگران اطلاع می‌داد.

عابدینی دُرودیان را شاعری خوب، غزل‌سرایی توانمند و پژوهشگری بی‌نظیر توصیف کرده است. او گفته که این هنرمند جامعه هنری را ترک کرده است.

با توجه به آثار منتشرشده و سابقه پژوهشی ولی‌الله دُرودیان، درگذشت او برای اهالی شعر و ادبیات فارسی خبری قابل توجه است. این گزارش بر اساس اظهارات منتشرشده درباره زندگی و آثار او تهیه شده است.