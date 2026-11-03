درگذشت حمید علیدوستی بازیکن اسطوره فوتبال ایران بر اثر ایست قلبی

حمید علیدوستی، مهاجم اسطوره و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، بر اثر ایست قلبی در بیمارستان تهران درگذشت. جزئیات زندگی و سوابق ورزشی او.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید علیدوستی ، بازیکن پیشکسوت و چهره ماندگار فوتبال ایران، در سن هفتاد سالگی به دلیل عوارض ابتلا به سرطان پروستات و استخوان در بیمارستان عرفان نیایش تهران از دنیا رفت. علت مستقیم فوت او ایست قلبی اعلام شده است. این در حالی است که علیدوستی متولد بیست و یک اسفند ماه سال هزار و سیصد و سی و چهار بود و سابقه درخشانی در عرصه فوتبال دارد.

سوابق درخشان فوتبال و مربیگری

حمید علیدوستی یکی از مهاجمان فنی و شاخص تاریخ فوتبال ایران محسوب می‌شود. او سابقه بازی در تیم‌های باشگاهی هما، دارایی، کشاورز و سایپا را در کارنامه ورزشی خود دارد. این بازیکن توانمند در دهه شصت شمسی از معدود بازیکنانی بود که موفق شد علاوه بر استقلال و پرسپولیس، از دیگر باشگاه‌ها به تیم ملی فوتبال ایران راه یابد.

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او همچنین عنوان اولین لژیونر ایرانی در کشور آلمان را پس از انقلاب اسلامی در کارنامه خود ثبت کرده است. علیدوستی در دوران بازی خود به عنوان مهاجم ثابت در تیم ملی ایران حضور داشت و در دو دوره از جام ملت‌های آسیا در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برای کشورش بازی کرد. همچنین حضور در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ از دیگر افتخارات بین‌المللی او به شمار می‌رود که در آن‌ها موفق به گلزنی هم شد.

فعالیت‌های مربیگری و آخرین سوابق

پس از پایان دوران حرفه‌ای، حمید علیدوستی با قدرت وارد عرصه سرمربیگری شد. او سرمربی تیم‌های پیکان، سایپا، هما، تراکتورسازی و همچنین تیم‌های ملی زیر چهل و پنج سال، زیر بیست سال و زیر هفده سال ایران بود. سابقه مدیریت فنی در باشگاه‌هایی مانند پیکان، سایپا و هما نیز از دیگر تجربیات او در حوزه مربیگری است.

آخرین فعالیت ورزشی وی در تیرماه سال چهار هزار و چهارده خورشیدی رخ داد. در آن زمان او به عنوان مدیر فنی و رئیس آکادمی باشگاه چادرملو اردکان معرفی شد. پیش از این، در سال قبل‌تر از آن نیز او سمت مدیر فنی تیم بهمن در لیگ دو فوتبال ایران را بر عهده داشت. این آخرین حضور رسمی او در ساختارهای فنی فوتبال کشور بود.

مستند سمفونی حمید و علاقه به موسیقی

زندگی شخصی و ورزشی حمید علیدوستی موضوع یک فیلم مستند به نام "سمفونی حمید" بود که توسط جعفر صادقی ساخته و نوشته شده است. این مستند در سال ۲۰۲۱ میلادی برابر با سال ۱۴۰۰ شمسی، در مراسم افتتاحیه جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد. در این مستند علاوه بر چهره‌های سرشناس فوتبال ایران، ترانه علیدوستی دختر وی نیز حضور داشت.

علیدوستی همواره هنر و موسیقی را جدی دنبال می‌کرد و گفته می‌شود نام دخترش ترانه را به دلیل عشق و علاقه‌مندیش به موسیقی انتخاب کرده است. او که همواره با نگرش هنرمندانه‌ای به فوتبال نگاه می‌کرد، اکنون در سن هفتاد سالگی و بر اثر بیماری و عوارض قلبی، از دنیای فوتبال و زندگی خداحافظی کرد. خانواده و جامعه فوتبال ایران در این غم بزرگ تسلیت گفته می‌شوند.