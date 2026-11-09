درگذشت آرمان مهربان، آهنگساز پوئم سمفونی سرباز؛ تشییع پیکر او چهارشنبه از حوزه هنری

آرمان مهربان، آهنگساز معروف و خالق پوئم سمفونی سرباز برای حاج قاسم سلیمانی، پس از کشمکش با سرطان در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ درگذشت. پیکر او چهارشنبه از حوزه هنری تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

در روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه سال ۱۴۰۵، جامعه هنر و فرهنگ ایران در سوگ یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی سینمایی و سمفونیک قرار گرفت.

آرمان مهربان، آهنگساز پیشکسوت و هنرمند سرشناس عرصه موسیقی، پس از مدتها مبارزه با بیماری سرطان و وخامت اخیر اوضاع جسمانی‌اش که منجر به بیهوشی و ورود به کما شده بود، در بیمارستان مدائن جان سپرد. خبر درگذشت این هنرمند خلاق، موجی از غم و اندوه را در میان همکاران، دانشجویان موسیقی و دوستداران هنر ایجاد کرد.

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آثار ماندگار و تأثیرگذار آرمان مهربان بر حافظه جمعی

آرمان مهربان در طول دوران فعالیت هنری خود، آثاری ارزشمند و ماندگار خلق کرد که نام او را در تاریخ موسیقی معاصر ایران ثبت نمود. اهمیت ویژه آثار او تنها در پیچیدگی‌های تکنیکی یا زیبایی‌شناسی موسیقی نیست، بلکه در تأثیرگذاری عمیق این آثار بر احساسات عمومی و انعکاس دوران‌های حساس اجتماعی و سیاسی کشور نهفته است. یکی از برجسته‌ترین و مشهورترین آثار او، پوئم سمفونی سرباز است.

این قطعه موسیقایی که در نخستین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ساخته شد، به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار موسیقایی برای ادای احترام به این فرمانده ارشد نظامی و ملی شناخته می‌شود. مهربان این اثر باشکوه را با همکاری ارکستر سمفونیک صدا و سیما ضبط کرد و پس از آن، این قطعه بارها توسط ارکسترهای مختلف داخلی و حتی بین‌المللی اجرا گردید.

اجرای مجدد این اثر نشان‌دهنده جایگاه ثابت آن در حافظه شنیداری مردم و اهمیت تاریخی لحظه‌ای بود که در آن خلق شده است. پیکر این آهنگساز خدوم، روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه، از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تشییع خواهد شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده می‌شود. این مراسم، فرصتی است برای آخرین دیدار با هنرمندی که صدای بسیاری از احساسات و رویدادهای تاریخ معاصر ایران را به نغمه تبدیل کرد.

تلفیق خبر درگذشت با رویدادهای دیگر رسانه‌ای

در کنار این خبر سوگوارانه، اخبار دیگری نیز در رسانه‌ها بازتاب داشته است، از جمله آسیب دیدن کتاب‌های نفیس و اسناد تاریخی در کتابخانه مینوی به دلیل ورود آب باران، که بازتابی از حساسیت‌های نگهداری از میراث مکتوب کشور است. همچنین اخبار مربوط به قیمت‌های روز خودروهای سایپا و چانگان، و همچنین پیش‌بینی وضعیت جوی و تداوم بارش باران در تهران و کاهش دما در بوشهر، در سکانس‌های خبری روزانه جای گرفته‌اند.

اما در میان این حجم از داده‌های خبری، درگذشت آرمان مهربان به دلیل جایگاه فرهنگی و هنری او، اهمیت ویژه‌ای دارد و یاد و خاطره او برای همیشه در میان آثار ماندگارش زنده خواهد ماند.