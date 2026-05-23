پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در ۸۲ سالگی درگذشت. او در دهههای ۴۰ و ۵۰ خورشیدی درخشید و سه بار قهرمانی در جام ملتهای آسیا را کسب کرد. قلیچخانی در دوران ۱۷ ساله فوتبال خود در باشگاههای مختلفی از جمله کیان، تاج، پاس، عقاب، دارایی، پرسپولیس و سنخوزه ارثکوئک کالیفرنیا بازی کرد. او همچنین سابقه صعود به دو المپیک مونیخ و مونترال، قهرمانی رقابتهای باشگاهی و حضور در تیم منتخب آسیا را در کارنامه دارد.
پرویز قلیچخانی، ستاره سالهای دور فوتبال ایران، در ۸۲ سالگی، درگذشت. پرویز قلیچخانی، ستاره فوتبال ایران در دهههای ۴۰ و ۵۰ خورشیدی، پس از ماهها تحمل بیماری، روز شنبه ۲ خرداد در بیمارستانی در حومه پاریس فرانسه درگذشت.
درگذشت این کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با تاریخ دقیق سالگرد درگذشت ناصر حجازی، دیگر کاپیتان تیم ملی و یکی از اسطورههای دوازبانی آسیا، همزمان شد. قلیچخانی متولد ۱۳۲۴ در تهران و تنها بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که سه بار متوالی قهرمانی در جام ملتهای آسیا را جشن گرفته است.
او در دوران ۱۷ ساله فوتبال خود، در باشگاههای کیان، تاج، پاس، عقاب، دارایی، پرسپولیس و سنخوزه ارثکوئک کالیفرنیا بازی کرده و به جز قهرمانی در جام ملتهای آسیا، سابقه صعود به دو المپیک مونیخ و مونترال، قهرمانی رقابتهای باشگاهی و حضور در تیم منتخب آسیا و همچنین کسب عنوان مرد سال فوتبال ایران را در کارنامه دارد. آخرین تیمی که پرویز قلیچخانی در ایران به عضویت آن در آمد، پرسپولیس بود او در سال ۱۳۵۶ و همزمان با وقوع ناآرامیها در ایران مجبور به ترک وطن شد و پس از مهاجرت به آمریکا چند سالی برای باشگاه سنخوزه ارثکوئک کالیفرنیا توپ زد.
