خانه فرهنگ گیلان درگذشت جواد شجاعی‌فرد، شاعر، نویسنده و ترانه‌سرای گیلانی را اعلام کرد. مراسم تشییع و خاکسپاری او در رشت برگزار می‌شود.

خانه فرهنگ گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای، درگذشت جواد شجاعی‌فرد ، شاعر، نویسنده و ترانه‌سرای گیلانی را اعلام کرد. این نهاد فرهنگی از درگذشت این هنرمند به‌عنوان ضایعه‌ای برای عرصه ادبیات و موسیقی استان گیلان یاد کرده است. خبر این درگذشت به گزارش خبرگزاری فارس منتشر شده است.

جواد شجاعی‌فرد متولد سال ۱۳۱۹ بود. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری او به شعر، ترانه‌سرایی و نویسندگی اختصاص داشت. خانه فرهنگ گیلان در پیام خود بر جایگاه فرهنگی و منش مهربان این هنرمند تأکید کرده است.

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آثار منتشرشده جواد شجاعی‌فرد در ادبیات گیلان

آثار منتشرشده جواد شجاعی‌فرد شامل عنوان‌های "آهنگ بال‌بال رهایی"، "آبی‌های سوگوار"، "اکنون اسب و اصل"، "ایوبی‌ها"، "هلاهل" و "پرومته معاصر" است. مجموعه آثار او همچنین "هاون برای آب و ننجه"، "جان می‌دهم از حسرت دیدار"، "پیچیده پشت سادگی محض" و "تازه‌آبادم قدیمی نیست" را در بر می‌گیرد.

این آثار، به گزارش فارس، در حوزه شعر و نوشتار گیلانی قرار می‌گیرند. شجاعی‌فرد در این کارها پیوند میان ادبیات، موسیقی و فرهنگ بومی گیلان را دنبال کرده است، موضوعی که خانه فرهنگ گیلان نیز به آن اشاره کرده است.

ترانه‌های ماندگار جواد شجاعی‌فرد در موسیقی گیلان

ترانه‌سرایی بخش دیگری از کارنامه هنری جواد شجاعی‌فرد است. ترانه‌های "ماری ماری"، "زرانگیس"، "وس ماری"، "واگیته اسب" و "چی‌چی‌نی" از جمله آثار او در این حوزه به شمار می‌روند.

خانه فرهنگ گیلان یاد و آثار این هنرمند را بخشی از حافظه فرهنگی گیلان دانسته است. به این ترتیب، این نهاد، ترانه‌ها و نوشته‌های شجاعی‌فرد را میراثی برای فرهنگ استان معرفی کرده است.

زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر جواد شجاعی‌فرد روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود. محل برگزاری این مراسم قطعه هنرمندان باغ رضوان رشت است.

علاقه‌مندان و هم‌استانی‌های این شاعر و ترانه‌سرا می‌توانند در این مراسم حضور یابند. اطلاعیه خانه فرهنگ گیلان و گزارش فارس تنها به زمان و مکان تشییع و خاکسپاری اشاره کرده‌اند.