مهدی اربابی، پیشکسوت فوتبال ایران و رئیس پیشین هیات فوتبال استان تهران درگذشت. اربابی مدیر کل باشگاه انقلاب و بنیانگذار باشگاه سعدآباد بود.

مهدی اربابی ، پیشکسوت سرشناس فوتبال ایران و مدیر ورزشی که سال‌ها در مدیریت ارکان فوتبال استان تهران و باشگاه‌های بزرگ نقش داشته است، از دنیا رفت. این چهره شاخص فوتبال کشور که در محله شمیرانات تهران زاده شده بود، با درگذشتش یاد و خاطره‌ای ماندگار از مدیریت و مربیگری را پشت سر گذاشت. اربابی متولد ۲۷ فروردین ۱۳۲۵ بود که عمری را در مسیر توسعه ورزش فوتبال در تهران سپری کرد و خدمات ارزشمندی به بدنه فوتبال کشور ارائه داد.

سوابق مدیریتی اربابی در هیات فوتبال و باشگاه انقلاب

مهدی اربابی ده سال ریاست هیات فوتبال استان تهران را بر عهده داشت و در این مدت نقش بسزایی در نظارت و هدایت فوتبال منطقه ای ایفا کرد. او دو دوره نیز به عنوان مدیر کل باشگاه ورزشی انقلاب فعالیت کرد و در دوران حضورش در این پست، تلاش های زیادی برای ارتقای سطح این باشگاه انجام داد. این مدیر ورزشی همچنین بنیانگذار باشگاه سعدآباد بود که نامی شناخته شده در تاریخ فوتبال ایران به شمار می رود.

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اربابی علاوه بر سمت ریاست هیات فوتبال، تجربه مدیریت در باشگاه ایرانیان دوبی را نیز در کارنامه خود دارد. او مدیریت باشگاه بنیاد شهید را نیز بر عهده داشت که نشان از گستردگی فعالیت های او در سطح ملی و بین المللی دارد. تخصص اربابی فقط به سمت مدیریت ختم نمی شد و او به عنوان مربی و سرپرست نیز فعالیت می کرد که تجربه ارزشمندی را برای نسل های بعدی ایجاد کرد.

دستاوردهای باشگاه سعدآباد و تیم ملی جوانان

یکی از افتخارات باشگاه سعدآباد که توسط مهدی اربابی تأسیس شد، قهرمانی این تیم در جام حذفی سال ۱۳۶۲ بود. این موفقیت بزرگ نشان داد که برنامه ریزی و مدیریت صحیح می تواند به نتایج درخشان در فوتبال منجر شود. حضور اربابی به عنوان مربی و سرپرست در این تیم، نقش کلیدی در دستیابی به این عنوان قهرمانی داشت که همواره مورد توجه هواداران فوتبال قرار گرفت.

در سطح ملی، مهدی اربابی دو دوره به عنوان مربی تیم ملی جوانان فعالیت کرد و یک دوره نیز به عنوان سرپرست این تیم خدمت کرد. این تجربیات در سطوح مختلف قومی، نشان دهنده توانایی و شایستگی مدیریتی اربابی در هدایت تیم های جوان و ستارگان آینده فوتبال ایران است. او همواره بر پرورش استعدادهای جوان و هدایت آن ها به سمت موفقیت های بزرگتر تمرکز داشت.

تأثیرات ماندگار اربابی بر پیکره فوتبال ایران

سفره زندگی مهدی اربابی از تولد در محله شمیرانات تهران آغاز شد و با درگذشت او، فصلی نو در تاریخ فوتبال این منطقه بسته شد. او نه تنها به عنوان یک مدیر که به عنوان یک پیشکسوت دلسوز شناخته می شد که تمام عمر خود را وقف توسعه فوتبال کرد. از مدیریت هیات فوتبال استان تهران گرفته تا هدایت تیم های ملی و باشگاهی، اربابی نقش یک الگو را برای مدیران ورزشی ایفا کرد.

فعالیت های او در باشگاه ایرانیان دوبی و مدیریت باشگاه بنیاد شهید نیز نشان می دهد که دایره اثرگذاری او فراتر از مرزهای تهران بوده است. اربابی با ترکیب دانش فنی، مدیریت قوی و عشق به فوتبال، مسیرهای تازه ای را در ورزش ایران گشود. اکنون پس از این خبر تلخ، جامعه فوتبال ایران به یاد خدمات بزرگ او به عنوان پیشکسوت، مدیر و مربی ایستاده است و خاطرات او را گرامی می دارد.