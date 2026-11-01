درگذشت حمید علیدوستی در ۷۰ سالگی؛ پیشکسوت فوتبال ایران پس از مبارزه با سرطان

حمید علیدوستی، مهاجم پیشین تیم ملی و چهره‌ای متفاوت فوتبال ایران، در ۷۰ سالگی بر اثر سرطان درگذشت. او بازیگر سینما و نویسنده بود.

حمید علیدوستی ، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و یکی از چهره‌های شناخته‌شده عرصه ورزش و فرهنگ کشور، در سن هفتاد سالگی درگذشت. این فوتبالیست برجسته که ماه‌هاست با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، روز یکشنبه دهم آبان ماه در بیمارستان عرفان نیایش تهران جان باخت. خبر درگذشت او توسط رسانه‌های داخلی تأیید شد.

مسیر مبارزه با سرطان و آخرین لحظات

علیدوستی که خرداد امسال رسماً از ابتلای خود به سرطان پروستات و استخوان اطلاع داده بود، در هفته‌های اخیر وضعیت سلامتی‌اش وخیم شده بود. او مجدداً در بیمارستان بستری شد اما موفقیت در درمان حاصل نشد. زادروز او بیست و یکم اسفند هزار و سیصد و سیصد و چهل و چهار در تهران بوده است. او از مهاجمان سرشناس فوتبال ایران در دهه‌های پنجاه و شصت شمسی محسوب می‌شود.

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افتخارات ملی و باشگاهی در کارنامه

او در طول دوران حرفه‌ای خود بخش عمده‌ای از زمان را در باشگاه هما سپری کرد و برای تیم‌های دارایی، کشاورز و سایپا نیز بازی نمود. علیدوستی در بیست و هفت بازی ملی پیراهن تیم ملی را بر تن کرد و پانزده گل به ثمر رساند. او در کنار وحید هاشمیان جزو گلزنان برتر تاریخ تیم ملی ایران قرار دارد. حضور او در جام ملت‌های آسیا سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ و همچنین بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ از افتخارات دیگر اوست.

انتخاب منحصر به فرد و تجربه فوتبال آلمان

یکی از ویژگی‌های متمایز علیدوستی، عدم پیوستن به دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس بود. او سال‌ها به هما وفادار ماند و ترجیح داد خارج از حلقه این دو تیم فعالیت کند. علیدوستی نخستین بازیکنانی بود که در دهه شصت به فوتبال آلمان رفت. او در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ برای باشگاه اف‌اس‌فاو زالم‌رور در لیگ دسته دوم آلمان بازی کرد. دوری از خانواده و مصدومیت‌های سخت باعث بازگشت او به ایران شد.

علاقه به فرهنگ و مستند سمفونی حمید

علیدوستی به دلیل علاقه شدید به کتاب، ادبیات، سینما و موسیقی شهرت داشت. او به عنوان یکی از مطالعه‌کننده‌ترین فوتبالیست‌های ایران شناخته می‌شود. زندگی شخصی و ورزشی او موضوع مستند صد و چهار دقیقه‌ای سمفونی حمید شد. این مستند محصول سال ۱۴۰۰ به کارگردانی جعفر صادقی است. چهره‌هایی چون علی پروین، عادل فردوسی‌پور، پیمان معادی و ترانه علیدوستی در آن حضور دارند.

فعالیت‌های مربیگری و خاطرات تلخ خانوادگی

پس از پایان دوران بازی، او به مربیگری در تیم‌هایی مانند پیکان، تراکتورسازی و سایپا روی آورد. هدایت تیم‌های ملی جوانان و همکاری با باشگاه چادرملو اردکان از فعالیت‌های آخر عمر او بود. پدر ترانه علیدوستی و همسر نادره حکیم‌الهی بود. پویان، پسر شانزده ساله او، در چهارشنبه‌سوری سال ۱۳۸۴ بر اثر انفجار مواد محترقه جان باخت. فوتبالیستی که علاوه بر گل‌ها، به دلیل انتخاب‌های متفاوت و سلیقه هنری‌اش در حافظه‌ها ماند.