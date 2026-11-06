حزب اعتماد ملی درگذشت ناگهانی صادق نوروزی، دبیرکل حزب توسعه ملی و مبارز پیش از انقلاب را تسلیت گفت. نوروزی پیشگام تحزب در ایران بود.

حزب اعتماد ملی در پیامی رسمی، درگذشت ناگهانی و ضایعه عظیم مهندس صادق نوروزی ، فعال خوشنام عرصه سیاست کشور را به تمامی بازماندگان و فعالان سیاسی این مرز و بوم تسلیت گفت. این خبر تلخ کام همه اصلاح‌گران ایران ‌زمین را تلخ کرد و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان چهره‌های سیاسی و گروه‌های مختلف پیرو اصلاحات به همراه داشت. نوروزی به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار و تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود که مسیر فعالیت‌های خود را از دوران مبارزات پیش از انقلاب آغاز کرده و تا لحظه آخرین لحظات زندگی خود را به خدمت‌رسانی به کشور و احزاب سیاسی سپری کرد.

سوابق مبارزاتی نوروزی پیش از انقلاب

مرحوم نوروزی از مجاهدان دلاور روزهای پیش از انقلاب و از مبارزان سرسخت عرصه مقابله با حکومت طاغوت محسوب می‌شد که در آن دوران همواره در خط مقدم مبارزات قرار داشت. او در ایام مبارزه علیه رژیم ستم‌شاهی از رهروان واقعی امام خمینی(ره) محسوب می‌شد و با ایثار و ازخودگذشتگی‌های فراوان در راه تحقق اهداف ملی و مذهبی کشور تلاش می‌کرد. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی او در آن دوران، پایه‌های اعتماد و احترام گسترده‌ای را در میان مردم و مبارزان ایجاد کرده بود که همچنان در حافظه تاریخی جامعه ایران باقی است.

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نقش کلیدی در شکل‌گیری احزاب سیاسی پس از انقلاب

آن فقید سعید در سال‌های پس از انقلاب نیز همواره از پیشگامان عرصه تحزب و فعالیت تشکیلاتی بود و تلاش‌های خستگی‌ناپذیری را برای نهادینه شدن فرهنگ احزاب در ساختار سیاسی ایران به عمل آورد. او در شکل‌گیری احزابی چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در هر دو دوره فعالیت، و نیز حزب توسعه ملی ایران اسلامی نقشی موثر و تعیین‌کننده ایفا نمود. تخصص و تجربه او در سازماندهی و رهبری تشکیلاتی، به احزاب مختلف کمک کرد تا ساختارهای منسجم‌تری داشته باشند و بتوانند بهتر در عرصه سیاست کشور حضور یابند.

نوروزی همواره بر ضرورت حضور سازمان‌یافته در عرصه سیاست تاکید داشت و معتقد بود که بدون وجود احزاب قدرتمند و کارآمد، نمی‌توان به دموکراسی پایدار دست یافت. تلاش‌های او در زمینه آموزش سیاسی به اعضای جدید احزاب و نیز توسعه شبکه‌های اجتماعی و سیاسی، اثرات بلندمدتی در ساختار قدرت‌های حزبی ایران داشته است. این تلاش‌ها نشان‌دهنده درک عمیق او از ضرورت گذار از مبارزات پراکنده به سازماندهی‌های نظام‌مند برای رسیدن به اهداف بزرگ ملی بود.

فعالیت‌های اجرایی و سیاسی تا آخرین لحظات زندگی

تا لحظه پر کشیدن از این جهان، مرحوم نوروزی در قامت دبیرکل حزب توسعه ملی به فعالیت سیاسی می‌پرداخت و همواره در تلاش برای تقویت این حزب و گسترش نفوذ سیاسی آن در سراسر کشور بود. مدیریت هوشمندانه و دلسوزانه او در حزب توسعه ملی، باعث شد تا این حزب به عنوان یکی از بازیگران مهم و تاثیرگذار در صحنه سیاسی ایران شناخته شود. او در این سمت، تلاش می‌کرد تا با ایجاد ائتلاف‌های گسترده و تقویت همکاری‌های حزبی، زمینه‌ساز حل برخی از معضلات سیاسی کشور باشد.

نظرات و دیدگاه‌های سیاسی نوروزی همواره بر پایه اصول انقلاب اسلامی و ارزش‌های ملی استوار بود و او هیچ‌گاه از این اصول دوری نمی‌جست. در دوران تصدی دبیری کل حزب توسعه ملی، او بر شفافیت مالی، پاسخگویی به اعضای حزب، و همچنین تلاش برای جلب اعتماد عمومی از طریق برنامه‌های عملیاتی و قابل اندازه‌گیری تاکید داشت. این رویکرد باعث شد تا حزب توسعه ملی در میان اعضای خود و همچنین جامعه گسترده‌تر، اعتبار بیشتری کسب کند.

واکنش حزب اعتماد ملی و تسلیت به خانواده نوروزی

حزب اعتماد ملی این ضایعه عظیم را به خانواده محترم نوروزی، سایر بازماندگان، و همچنین اعضای حزب توسعه ملی ایران اسلامی تسلیت عرض کرده است. این حزب با انتشار پیام تسلیت، بر اهمیت حفظ میراث سیاسی و مبارزاتی چهره‌هایی مانند نوروزی و همچنین ضرورت ادامه راه آنها توسط نسل جدید فعالان سیاسی تاکید کرد. حزب اعتماد ملی خواستار مغفرت و علو درجات برای آن مرحوم از درگاه خداوند رحمان شد و یاد و خاطره او را گرامی داشت.

پیام تسلیت حزب اعتماد ملی نشان‌دهنده احترام متقابل و همبستگی میان گروه‌های مختلف سیاسی در ایران است که حتی در شرایط اختلاف نظرهای سیاسی نیز توانایی تحکیم پیوندهای انسانی و ارزش‌های مشترک را دارند. این اقدام همچنین یادآور نقش تاریخی حزب اعتماد ملی در حمایت از فعالان سیاسی و همچنین حفظ میراث اصلاحات در ایران است. خانواده مرحوم نوروزی نیز در این روزهای سوگ، مورد حمایت و همدردی گسترده جامعه سیاسی قرار گرفتند.

مرگ ناگهانی صادق نوروزی خلاء بزرگی در عرصه سیاست ایران ایجاد کرد و فقدان چنین چهره‌ای احساس می‌شود. اما میراث او و تلاش‌هایی که برای تحزب و سازماندهی سیاسی انجام داد، همواره در تاریخ سیاسی ایران باقی خواهد ماند. امید می‌رود که فعالیت‌های آتی احزاب و فعالان سیاسی ایران بر پایه اصولی که نوروزی بر آن‌ها تاکید داشت، استوار باشد و بتواند به تحقق اهداف ملی و دموکراتیک کشور کمک کند.