شهناز کیکاوosi،栋ه افسانه ملک، خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی پس از ۸۴ سالگی در تهران درگذشت. او با همسرش حسین ملک، نوازنده سنتور، از شاخص‌های موسیقی ایران پیش و پس از انقلاب بود. وی پس از انقلاب بیشتر به تدریس پرداخت و تنها دو بار در سال‌های پایانی عمر برای زنان اجرا کرد. آخرین کنسرت او در سال ۱۳۹۶ با قطعات جدید محمد حیدری بود.

شهناز کیکاووسی ، که با نام افسانه ملک شناخته می‌شد، خواننده برجسته موسیقی ایرانی، پس از مبارزه با بیماری در سن ۸۴ سالگی در تهران درگذشت.

او همسر حسین ملک، نوازنده سرشناس سنتور، بود. کیکاووسی پس از انقلاب اسلامی بیشتر به تدریس موسیقی پرداخت و تنها دو بار در سال‌های پایانی عمرش برای انجمن‌های زنان در فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت； آخرین اجرای او در ماه مهرماه سال ۱۳۹۶ بود. در این کنسرت، چهار قطعه جدید از ساخته‌های محمد حیدری را اجرا کرد.

افسانه ملک در سال ۱۳۲۱ متولد شد و فعالیت حرفه‌ای خود را پس از آموزش در هنرستان موسیقی و زیر نظر استادانی مانند عبدالله دوامی، محمود کریمی و محمدعلی امیرجهان آغاز نمود. او سال‌ها به‌عنوان خواننده اصلی با ارکسترهای معروفی از جمله ارکستر فرامرز پایور، عماد رام، محمد حیدری و رحمت‌الله بدیعی همکاری داشت. افسانه ملک حدود سال ۱۳۳۹ به عنوان خواننده رسمی به وزارت فرهنگ و هنر پیوست و اولین برنامه زنده خود را در تلویزیون اجرا کرد.

او به‌عنوان خواننده‌ی اصلی ارکسترهای این وزارت، با بیشتر هنرمندان زن آن دوره همنشین می‌گرفت. پیش از انقلاب، او حدود ۴۰۰ اجرا در کارنامه دارد، اما هیچ ضبط صوتی یا تصویری از آن‌ها موجود نیست؛ زیرا در آن زمان، حتی برای خوانندگان مرد نیز مجاز نبودن که از خودضبط کنند. پس از انقلاب، او بیشتر در تالار رودکی با ارکستر فرامرز پایور، سیمین آقارضی و گروه افلیا پرتو همکاری کرد.

با این حال، پس از انقلاب شرایط برای او برای اجرای عمومی فراهم نبود و او سال‌ها به تدریس اختصاص داد. تنها پس از بیش از سه دهه به او اجازه داده شد برای مخاطبان زن اجرا کند و آخرین نمایش او حدود ده slab پیش در نیاوران بود. خانه موسیقی، که خبر فوت او را منتشر کرد، هیچ اطلاعی درباره مراسم تشییع یا numbered کردن این هنرمند NATIONAL ندارد





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