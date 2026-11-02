حسن حبیبی، کاپیتان قهرمان آسیا ۱۹۶۸ و نخستین سرمربی تیم ملی پس از انقلاب، در سن ۸۶ سالگی در تهران درگذشت. او با هدایت ایران به المپیک ۱۹۸۰ رسید.

حسن حبیبی ، کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که یکی از چهره‌های ماندگار ورزش کشور محسوب می‌شود، در سن ۸۶ سالگی دار فانی را وداع گفت. این خبر در فاصله یک روز پس از درگذشت حمید علیدوستی رسانه‌ای شد و غم بزرگی را بر دل هواداران فوتبال وارد کرد. حبیبی پس از چندین سال مبارزه با بیماری، در بیمارستانی در تهران جان سپرد.

سوابق درخشان بازیگری و مربیگری

حبیبی متولد سال ۱۳۱۸ در شهر کرمان بود و دوران کودکی خود را پس از انتقال پدرش به تهران در محله چهارصد دستگاه سپری کرد. او دوران حرفه‌ای بازیگری خود را در تیم‌های شاهین، تاج و پاس تهران گذراند و به عنوان یکی از ملی‌پوشان ایران در المپیک ۱۹۶۴ توکیو حضور داشت. مهم‌ترین افتخار او در دوران بازی، کسب مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸ تهران همراه با تیم ملی بود.

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او پس از تشکیل باشگاه پاس تهران به این تیم پیوست و در ابتدای دهه ۵۰ شمسی کار مربیگری را آغاز کرد. حبیبی با هدایت پاس تهران موفق شد به قهرمانی جام تخت جمشید دست یابد. پس از انقلاب اسلامی، او به عنوان نخستین سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد و این تیم را به مرحله نهایی انتخابی المپیک ۱۹۸۰ رساند.

مدیریت تیم ملی و افتخارات بین‌المللی

حسن حبیبی علاوه بر المپیک، تیم ملی ایران را در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۰ کویت هدایت کرد و موفق شد این تیم را به مقام سومی برساند. او سابقه هدایت تیم‌های برق شیراز و استقلال اهواز را نیز در کارنامه دارد. در رقابت‌های انتخابی المپیک ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ نیز هدایت تیم زیر ۲۳ سال ایران بر عهده او بود.

شاگردان مشهور حبیبی شامل بازیکنانی چون ناصر حجازی، علی پروین، حمید علیدوستی، خداداد عزیزی، کریم باقری، یحیی گل‌محمدی و مهرداد میناوند هستند. او در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۴۹ در ورزشگاه امجدیه و در دیداری با حضور استنلی ماتیوس، اسطوره فوتبال انگلیس، برای همیشه از فوتبال ملی خداحافظی کرد.

واکنش‌ها و میراث فوتبالی

مرگ حسن حبیبی ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه فوتبال ایران است. او نمادی از دوران طلایی فوتبال ایران و پیوند عمیق میان نسل‌های مختلف بازیکنان و مربیان بود. خاطرات او از قهرمانی آسیا و هدایت تیم ملی پس از انقلاب، همواره در تاریخ ورزش این کشور زنده خواهد ماند.

همزمان با این خبر، هواداران میلان نیز در حال تجربه لحظاتی پر هیجان در سری آ ایتالیا هستند. میلان با پیروزی در دربی به رده چهارم جدول صعود کرد و ۲۱ امتیازی شد. جری کاردیناله، مالک باشگاه میلان، پس از این پیروزی احساسات عمیقی را ابراز کرد و امیدوار است این اعتماد به نفس منجر به رقابت قهرمانی شود.