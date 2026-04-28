درگذشت پیشکسوت بزرگ بسکتبال و بنیانگذار باشگاه استقلال؛ عنایت آتشی

عنایت آتشی، یکی از چهره‌های برجسته بسکتبال و فوتبال ایران، پس از سال‌ها فعالیت و تلاش بی‌وقفه، دار فانی را وداع گفت. او نقش مهمی در برگزاری بازی‌های آسیایی 1974 تهران، تاسیس باشگاه استقلال و پیشرفت بسکتبال ایران ایفا کرد.

در غم از دست دادن یک اسطوره؛ درگذشت جناب آقای عنایت آتشی ، پیشکسوت بزرگ بسکتبال و یکی از بنیانگذاران باشگاه استقلال ، جامعه ورزشی کشور را در سوگ فرو برد.

این خبر اندوهناک، یادآور تلاش‌های بی‌وقفه و خدمات ارزشمند این بزرگوار به ورزش ایران، به ویژه در رشته بسکتبال و باشگاه محبوب استقلال است. بسیاری از جوانان نسل جدید شاید شناختی از این چهره‌ی ماندگار نداشته باشند و از زحمات و دستاوردهای او بی‌خبر باشند، اما عنایت آتشی نامی است که در تاریخ بسکتبال و فوتبال ایران برای همیشه جاودانه خواهد ماند.

او نه تنها یک ورزشکار برجسته، بلکه یک مدیر کاردان، یک گزارشگر توانا و یک شخصیت تاثیرگذار در عرصه ورزش کشور بود. آتشی در دوران برگزاری بازی‌های آسیایی تهران در سال 1353 (1974) نقش مهمی ایفا کرد و به عنوان یکی از هفت عضو کمیته برگزاری این مسابقات، در سازماندهی و اجرای موفق این رویداد بزرگ ورزشی سهیم بود.

او از همان دوران، با فعالیت در تمامی رده‌های ملی بسکتبال، به تدریج پله‌های ترقی را طی کرد و در نهایت به افتخار سرمربیگری تیم ملی رسید. اما شاید کمتر کسی بداند که عنایت آتشی نقش کلیدی در حفظ و بقای باشگاه استقلال ایفا کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که آینده باشگاه تاج (استقلال) نامشخص بود و برخی معتقد بودند که نیازی به حفظ این باشگاه نیست، او با درایت و تلاش فراوان، استقلال را از دل تاج بیرون کشید و از نابودی یکی از محبوب‌ترین تیم‌های فوتبال ایران جلوگیری کرد. او خود در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که نام استقلال را شخصاً برای این تیم انتخاب کرده است، زیرا استقلال به هیچ نهاد دولتی یا سازمانی وابسته نبود و استقلالی واقعی بود.

این انتخاب نام، نشان‌دهنده فلسفه و اعتقاد او به استقلال و آزادی در ورزش بود. علاوه بر فعالیت‌های مدیریتی و ورزشی، عنایت آتشی در عرصه گزارشگری ورزشی نیز خوش درخشید و با گزارش‌های جذاب و پرشور خود، توانست مخاطبان زیادی را به خود جذب کند. اولین گزارش او به سال 1352 و در جریان بازی بین تیم‌های پرسپولیس گرگان و پهلوی تهران در جام تخت جمشید برمی‌گردد.

او با تسلط بر فنون گزارشگری و دانش عمیق خود در زمینه ورزش، توانست به یکی از گزارشگران محبوب و مورد اعتماد در ایران تبدیل شود. آتشی با حضور در رادیو و تلویزیون، لحظات هیجان‌انگیز ورزشی را برای میلیون‌ها نفر به تصویر کشید و خاطرات فراموش‌نشدنی را برای علاقه‌مندان به ورزش رقم زد. او یک رزومه کاری کامل و بی‌نقص داشت که نشان‌دهنده استعداد و پشتکار او در تمامی زمینه‌هایی بود که وارد آن شده بود.

درگذشت این چهره‌ی محبوب، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه ورزشی کشور است و فقدان او، تا ابد در قلب‌های دوستداران ورزش احساس خواهد شد. او یک خاطره زنده از بسکتبال و فوتبال ایران بود و بدون شک، ورزش کشور، فقدان او را به شدت احساس خواهد کرد. یاد و نام او گرامی باد





