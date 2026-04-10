یاتسک ماگیهرا، مربی تیم ملی لهستان، در سن ۴۹ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. این ضایعه بزرگ، جامعه فوتبال لهستان را در سوگ فرو برد و واکنشهای گستردهای را در پی داشت.
یاتسک ماگیهرا ، مربی تیم ملی لهستان ، در سن ۴۹ سالگی به دنبال از حال رفتن هنگام دویدن، دار فانی را وداع گفت. این خبر تلخ، جامعه فوتبال لهستان را در بهت و اندوه فرو برد. او بلافاصله پس از این حادثه به بیمارستان نظامی شهر وروتسواف منتقل شد، اما متاسفانه تلاش پزشکان برای نجات جان این مربی برجسته نتیجهای در بر نداشت و خبر درگذشت او تأیید شد.
فدراسیون فوتبال لهستان با انتشار بیانیهای رسمی، خبر درگذشت ماگیهرا را با عباراتی همچون «با اندوهی عمیق و تأسفی بزرگ» اعلام کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده و نزدیکان وی، این ضایعه را به جامعه فوتبال لهستان تسلیت گفت. در این بیانیه آمده است: «ما در غم از دست دادن یکی از بهترین مربیان خود سوگواریم. یاتسک ماگیهرا، نهتنها یک مربی با استعداد، بلکه یک انسان بزرگ و دوستداشتنی بود. یاد و خاطره او همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند.» در واکنش به این خبر، بسیاری از چهرههای سرشناس فوتبال لهستان و جهان، با انتشار پیامهایی در شبکههای اجتماعی، به ابراز همدردی با خانواده ماگیهرا و جامعه فوتبال این کشور پرداختند. مقامات برگزاری لیگ برتر لهستان نیز با اعلام یک دقیقه سکوت در تمامی دیدارهای هفته جاری، به یاد این مربی فقید ادای احترام کردند. این اقدام نمادین، نشاندهنده احترام و قدردانی عمیق جامعه فوتبال لهستان از خدمات ارزنده ماگیهرا به این رشته ورزشی است. علاوه بر این، باشگاههای فوتبال لهستان و دیگر کشورهای اروپایی نیز با انتشار پیامهای تسلیت و ابراز همدردی، در این غم بزرگ با خانواده ماگیهرا شریک شدند. \چزاری کولشا، رئیس فدراسیون فوتبال لهستان، با ابراز ناراحتی عمیق از این اتفاق ناگوار، گفت: «شنیدن این خبر، برای من شوکهکننده و باورنکردنی بود. یافتن کلمات مناسب برای توصیف این فقدان ناگهانی، بسیار دشوار است. یاتسک ماگیهرا نهتنها یک فوتبالیست برجسته و مربیای توانمند بود، بلکه انسانی قابل اعتماد و ارزشمند به شمار میرفت. او همیشه با لبخند و انرژی مثبت در کنار ما بود و حضورش، برای همه ما مایه دلگرمی بود. فقدان او، ضایعهای بزرگ برای فوتبال لهستان است.» ماگیهرا از ژوئیه ۲۰۲۵ به عنوان دستیار یان اوربان در تیم ملی لهستان مشغول به فعالیت بود و در برنامههای بازسازی این تیم پس از ناکامیهای اخیر در مسابقات مختلف، نقش مهمی ایفا میکرد. او با دانش و تجربهاش، به پیشرفت تیم ملی لهستان کمک شایانی کرده بود و نقش مهمی در ارتقای سطح فنی بازیکنان داشت. امیل کوپانسکی، سخنگوی تیم ملی لهستان، با ابراز تأثر شدید از این واقعه، گفت: «در این لحظات سخت و دشوار، کلمات قادر به بیان احساسات ما نیستند. تنها میتوانم از همه بخواهم برای این مربی بزرگ و انسانی فوقالعاده دعا کنند. یاد و خاطره یاتسک ماگیهرا، برای همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند.»\یاتسک ماگیهرا، مربی فقید تیم ملی لهستان، کارنامه درخشانی در فوتبال داشت. او در دوران بازیگری خود، در تیمهای مطرح لهستان به میدان رفت و پس از بازنشستگی، وارد عرصه مربیگری شد. ماگیهرا در تیمهای مختلف باشگاهی و ملی لهستان، به عنوان مربی فعالیت کرد و توانست موفقیتهای چشمگیری را به دست آورد. او به عنوان یک مربی جوان و با استعداد، با ایدههای نو و خلاقانه خود، تحولاتی در فوتبال لهستان ایجاد کرد. مرگ ناگهانی ماگیهرا، ضربه بزرگی به فوتبال لهستان وارد کرد و فقدان او، برای همیشه احساس خواهد شد. جامعه فوتبال لهستان، با برگزاری مراسمهای یادبود و بزرگداشت، یاد و خاطره این مربی فقید را گرامی خواهد داشت و تلاش خواهد کرد تا مسیر پیشرفت و توسعهای را که او آغاز کرده بود، ادامه دهد. بدون شک، نام یاتسک ماگیهرا، برای همیشه در تاریخ فوتبال لهستان جاودانه خواهد ماند و یاد و خاطره او، الهامبخش نسلهای آینده فوتبالیستها و مربیان خواهد بود. این ضایعه تلخ، بار دیگر اهمیت سلامتی و مراقبت از ورزشکاران را یادآوری میکند و لزوم توجه بیشتر به این موضوع را مورد تأکید قرار میدهد. جامعه فوتبال لهستان، در این غم بزرگ، یکپارچه و متحد، به خانواده ماگیهرا تسلیت میگوید و برای آنها صبر و شکیبایی آرزو میکند
یاتسک ماگیهرا لهستان فوتبال درگذشت مربی