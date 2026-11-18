پروفسور بهمن مهری، چهره ماندگار ریاضیات و استاد ۵۰ ساله دانشگاه صنعتی شریف درگذشت. جزئیات زندگی، تحصیلات و سوابق علمی این ریاضیدان برجسته بررسی می‌شود.

پروفسور بهمن مهری ، ریاضیدان پیشکسوت، استاد بازنشسته و چهره ماندگار دانشگاه صنعتی شریف ، پس از سال‌ها خدمت صادقانه به جامعه علمی کشور، دار فانی را وداع گفت. درگذشت این استاد فرزانه و متواضع، موجی از اندوه را در میان دانشگاهیان و فعالان حوزه ریاضیات ایجاد کرده است. جامعه علمی ایران در سوگ استاد بزرگواری نشسته است که تمام عمر خود را وقف تدریس و پژوهش‌های بنیادین کرد و نامش در تاریخ ریاضیات این کشور جاودانه خواهد ماند.

سوابق تحصیلی و مسیر علمی پروفسور مهری

پروفسور بهمن مهری در سال ۱۳۱۴ در اصفهان دیده به جهان گشود، هرچند اصالتاً گیلانی بود و پدرش، میرزا محمدعلی مهری، معلم دبستان‌های رشت و از شخصی بود که مسائل حساب را از متون روسی به فارسی ترجمه می‌کرد. وی در سال ۱۳۳۷، در سن ۲۳ سالگی، برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد و هم‌زمان در دانشسرای عالی تعلیم و تربیت نیز به فراگیری علوم آموزشی پرداخت. پس از چند سال تحصیل در ایران، پروفسور مهری در سال ۱۳۳۸ راهی ایالات متحده آمریکا شد تا دانش خود را در سطح جهانی ارتقا دهد.

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او موفق شد در سال ۱۳۴۵ مدرک دکترای ریاضی را از دانشگاه ویسکانسین دریافت کند. تجربه آموزشی وی در خارج از کشور تنها به یک سال تدریس در دانشگاه نیویورک محدود شد. پروفسور بهمن مهری سرانجام در سال ۱۳۴۶، با وجود فرصت‌های شغلی در خارج، تصمیم گرفت به ایران بازگردد. این بازگشت نقطه عطفی در تاریخ آموزش عالی فنی کشور بود، زیرا وی به درخواست دکتر محمد علی مجتهدی، بنیان‌گذار دانشگاه صنعتی شریف، برای پی‌ریزی نخستین دانشگاه مهندسی ایران عازم تهران شد.

نفرود ۵۰ ساله در دانشگاه صنعتی شریف

پروفسور مهری در سال ۱۳۴۶ وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و تدریس در این مرکز آموزشی را آغاز کرد. وی به مدت ۵۰ سال، از سال ۱۳۴۶ تا زمان بازنشستگی، به عنوان استاد ریاضیات در این دانشگاه خدمت کرد. حضور طولانی‌مدت و مستمر او در کلاس‌های درس، تأثیر عمیقی بر پرورش نسل‌های متعددی از مهندسان و ریاضیدانان جوان گذاشت. دانشجویانی که از سیر دانش این استاد فیض بردند، همواره از عمق دانش و تعهد او به آموزش سخن می‌گویند.

دکتر مهری جزو اولین اساتیدی بود که در راه‌اندازی و توسعه دانشکده ریاضی و فیزیک دانشگاه صنعتی شریف نقش کلیدی ایفا کرد. دعوت وی در سال ۱۳۴۴ توسط دکتر محمد علی مجتهدی، مدیر وقت دبیرستان البرز، برای همکاری در تاسیس این دانشگاه صورت گرفت. او به همراه گروهی دیگر از اساتید برجسته، نقشه راه آموزشی این موسسه نوپا را ترسیم کردند. فعالیت‌های ایشان پایه‌های آموزش ریاضیات پیشرفته در ایران را استوار ساخت.

استقلال علمی و اصالت پژوهشی

ویژگی متمایز و برجسته علمی پروفسور بهمن مهری، استقلال پژوهشی تام و تمام وی بود. برخلاف روال معمول در بسیاری از مراکز دانشگاهی که دستاوردهای علمی اساتید اغلب از استخراج و پردازش کارهای دانشجویان دکتری حاصل می‌شود، دکتر مهری پژوهش‌های بنیادین و اصیل خود را شخصاً و پیش از آن دوره انجام داده بود. این موضوع که وی بدون داشتن دانشجوی دکتری، نتایج پژوهشی عمیق و مستقل تولید می‌کرد، گواهی بر ژرفای اندیشه و توانایی‌های علمی بی‌بدیل اوست.

پژوهش‌های انجام شده توسط او نه تنها ثمره تلاش‌های آکادمیک، بلکه نشان‌دهنده تفکر مستقل و نقادانه اوست. ایشان با دوری از کپی‌برداری و تکیه بر خلاقیت شخصی، استانداردهای جدیدی را در پژوهش‌های ریاضی در ایران تعریف کردند. این استقلال فکری و روشنی در اندیشه، باعث شد تا نام دکتر مهری به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار و اصیل در سپهر علمی کشور ثبت شود و الگویی برای نسل‌های بعدی محققان باشد.

اخلاق‌مداری و تجسم تواضع در academia

به اعتراف همکاران و دانشجویان، پروفسور مهری تجسم عینی تواضع، اخلاق‌مداری و فروتنی در محیط‌های آکادمیک بود. ایشان در تمام دوران خدمت پربار خود، با سلوک نیکو و رفتار پسندیده، هرگز دل کسی را نشکست و همواره مورد احترام و ارادت همگان قرار داشت. ویژگی اخلاقی استاد مهری تنها به محیط دانشگاه محدود نمی‌شد، بلکه در تمام تعاملات اجتماعی و علمی خود نیز همین اخلاق نیکو را رعایت می‌کرد. این ویژگی‌های رفتاری، او را به چهره‌ای ماندگار در قلب‌ها تبدیل کرده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درگذشت این ریاضیدان برجسته و انسان شریف را به جامعه علمی کشور، دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شریف و به ویژه به خانواده معزز و داغدار پروفسور بهمن مهری تسلیت اعلام کرد. از خداوند متعال برای مرحوم علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت گردید. فقدان چنین استاد فرزانه‌ای، خلأ بزرگی در جامعه ریاضیات ایران ایجاد خواهد کرد که جایگاه او در تاریخ علم این کشور غیرقابل جبران است.