درگذشت مرجان ساتراپی؛ هنرمندی که تاریخ معاصر ایران را به زبان جهانی هنر ترجمه کرد

مرجان ساتراپی، خالق اثر ماندگار پرسپولیس، پس از سالها روایت مظلومیت زنان و سرکوب سیاسی در ایران درگذشت. او با رویکردی شخصی، چهرهای متفاوت از تاریخ معاصر ایران را به جهانیان معرفی کرد.
مرجان ساتراپی ، هنرمند پیشرو و نویسندهای که با اثر جریانساز پرسپولیس توانست صدای خاموش میلیونها انسان و به ویژه زنان ایرانی در مواجهه با سرکوبهای سیاسی باشد، پس از سالها تلاش برای روایت حقیقت، چشم از جهان فروبست.
بر اساس گزارشهای نزدیکان او، این هنرمند بزرگ در حالی درگذشت که اندوه عمیق ناشی از فقدان همسرش، ماتئو ریپا، که خود تهیهکننده و فیلمنامهنویسی بود، روح او را فرسوده کرده بود. خبر درگذشت او موجی از واکنشها را در سطح بینالمللی برانگیخت. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در پیامی تاثیرگذار، او را هنرمندی توصیف کرد که توانست دوران کودکی خود را به افسانهای جهانی تبدیل کند.
مکرون تاکید کرد که ساتراپی با ترکیبی از نگاه معصومانه کودکانه، طنز گزنده و مهربانی بیپایان، شخصیتی خلق کرد که خوانندگان در سراسر جهان میتوانستند خودشان را در آن بیابند. همچنین ریاض سطوف، نویسنده مشهور کتاب عرب آینده، اذعان داشت که آثار ساتراپی راه را برای بسیاری از نویسندگان دیگر هموار کرد و او را به عنوان یکی از پیشگامان روایتهای گرافیکی تاریخ معاصر معرفی نمود. ریشههای زندگی مرجان ساتراپی با تلاطمهای سیاسی ایران گره خورده بود.
او در سال ۱۳۴۸ در شهر رشت و در خانوادهای با گرایشهای چپگرا متولد شد. میراث خانوادگی او، که شامل نوادگان ناصرالدین شاه قاجار بود، ترکیبی از قدرت و سیاست بود، اما در عین حال بسیاری از اعضای خانوادهاش به دلیل باورهای سیاسی خود طعم تلخ زندان و سرکوب را چشیده بودند. این فضای متشنج، آگاهی سیاسی او را از همان سالهای ابتدایی کودکی شکل داد.
پس از نقل مکان به تهران، او شاهد وقوع انقلاب بود و نوجوانیاش با محدودیتهای شدید آزادیهای فردی، به ویژه تحمیل پوشش اجباری برای زنان، همزمان شد. یکی از تلخترین خاطرات زندگی او، اعدام عموی عزیزش بود که از اعضای برجسته حزب کمونیست ایران بود. این تراژدی شخصی و خانوادگی، در کنار فضای خفقانآور سیاسی، بذر روایتگری او را کاشت.
در سال ۱۹۸۳ و در اوج جنگ ایران و عراق، او در سن ۱۴ سالگی به وین اعزام شد تا دورانی از تنهایی و غربت را در اروپا سپری کند. اما اشتیاق به هنر و ریشهها، او را در سال ۱۹۸۹ دوباره به ایران بازگرداند تا در رشته ارتباط تصویری تحصیل کند. پس از یک تجربه ناپایدار در ازدواج، او در سال ۱۹۹۴ راهی فرانسه شد و در استراسبور و پاریس به تحصیل در رشته تصویرگری و نقاشی پرداخت.
شاهکار او، مجموعه خودزندگینامه پرسپولیس، در سالهای آغازین دهه ۲۰۰۰ منتشر شد و تحولی در نحوه نمایش تاریخ معاصر ایران در فضای بینالمللی ایجاد کرد. ساتراپی با استفاده از سبک بصری ساده و سیاه و سفید، پیچیدگیهای جامعه ایران و تجربه شخصی خود از به قدرت رسیدن نظام جدید را به تصویر کشید. او در این اثر، تضاد میان امیدهای اولیه مردم به پایان سلطنت و سرخوردگیهای بعدی ناشی از استقرار حکومت مذهبی را با ظرافت به تصویر کشید.
پرسپولیس تنها یک داستان شخصی نبود، بلکه مستندی بصری از تغییر مدارس به مراکز دینی، تحمیل حجاب و فشار ایدئولوژیک بر زندگی روزمره بود. او با شجاعت از جنگ ایران و عراق، بمبارانها و خشونتهای دولتی نوشت، اما در عین حال، جنبههای انسانی و طغیانگرانه نوجوانی را فراموش نکرد. او روایت کرد که چگونه در میانهی تمام این محدودیتها، به موسیقی غربی گوش میداد و با گشت ارشاد درگیر میشد تا ذرهای از آزادی را حفظ کند.
تأثیر پرسپولیس به دنیای کمیک محدود نشد و در سال ۲۰۰۷ به یک فیلم سینمایی تبدیل شد که جوایز معتبری از جمله جایزه هیئت داوران جشنواره کن و جایزه سزار را کسب کرد. این اثر به میلیونها انسان در سراسر جهان اجازه داد تا انقلاب ایران و جنگهای دهه شصت را نه از دریچه کلیشههای رسانهای، بلکه از نگاه یک انسان تجربه کنند.
ساتراپی همواره با نقد کلیشههای مربوط به زنان ایرانی و تصویر مردان ریشدار افراطی در تلویزیونهای جهانی مبارزه کرد. او معتقد بود که دیکتاتوریها هرگز تمام حقیقت را نشان نمیدهند و هنر تنها راهی است که میتوان از طریق آن، لایههای پنهان واقعیت را آشکار کرد. او با تبدیل رنجهای شخصی و خانوادگی به یک زبان بصری جهانی، ثابت کرد که هنر میتواند پلی باشد برای درک متقابل فرهنگها و مبارزه با پیشداوریها.
میراث او اکنون به عنوان نمادی از مقاومت زنانه و قدرت روایتگری در برابر فراموشی تاریخ باقی مانده است
مرجان ساتراپی پرسپولیس کمیک تاریخ ایران هنر جهانی