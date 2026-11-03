درگذشت حمید علیدوستی، بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران

خبر درگذشت حمید علیدوستی، بازیکن و مربی سابق فوتبال ایران، که چند ماه تحت درمان بیماری سرطان بود. نگاهی به کارنامه ورزشی او در بازیگری و مربیگری.

حمید علیدوستی ، بازیکن و مربی سابق فوتبال ایران ، که طی ماه‌های گذشته تحت درمان بیماری سرطان قرار داشت، درگذشت. این خبر به گزارش ایلنا منتشر شده است. علیدوستی پیش‌تر درباره ابتلا به سرطان و آغاز دوره شیمی‌درمانی خود صحبت کرده بود.

علیدوستی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال ایران در دهه‌های گذشته بود. درگذشت او با واکنش‌هایی در فضای ورزشی همراه شده است، چرا که کارنامه‌ای طولانی در بازی و مربیگری داشت.

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کارنامه بازیگری و حضور در فوتبال اروپا

علیدوستی بخش عمده دوران بازیگری خود را در باشگاه هما گذراند. پس از آن با پیوستن به زالم‌روهر آلمان، تجربه حضور در فوتبال اروپا را نیز به دست آورد.

در ادامه کارنامه باشگاهی او، بازی برای تیم‌های دارایی، کشاورز و سایپا نیز ثبت شده است. این دوره‌ها بخشی از مسیر حرفه‌ای او در فوتبال داخلی ایران به شمار می‌رود.

علیدوستی در فاصله سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۶ در ۲۷ مسابقه ملی به میدان رفت. در این مسابقات ۱۵ گل برای تیم ملی ایران به ثمر رساند، رقمی که در تاریخ کارنامه ملی او جایگاه مهمی دارد.

مربیگری و فعالیت در فوتبال پایه

فعالیت علیدوستی پس از پایان دوران بازیگری با مربیگری ادامه یافت. او هدایت تیم‌هایی از جمله پیکان، سایپا، هما و تراکتور را بر عهده داشت و در مسیر مربیگری تجربه‌های متنوعی کسب کرد.

او در فوتبال پایه نیز فعال بود و سرمربی تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان ایران شد. این سمت‌ها نشان می‌دهد که او در پرورش نسل تازه فوتبال کشور نقش داشته است.

آخرین فعالیت فوتبالی علیدوستی به همکاری با باشگاه چادرملو اردکان در سمت مدیر فنی مربوط می‌شد. این همکاری، آخرین حضور رسمی او در ساختار فنی یک باشگاه حرفه‌ای به شمار می‌رود.

واکنش‌ها به بستری شدن و روزهای پایانی

در روزهای اخیر، سعید اخباری پس از پیروزی تیمش برابر ملوان، با اشاره به بستری بودن علیدوستی در بیمارستان، سه امتیاز این مسابقه را به او تقدیم کرد. او همچنین برای بازگشت علیدوستی به جمع اعضای تیم آرزوی سلامتی کرد.

این پیام همدلی، نشان‌دهنده جایگاه علیدوستی در میان هم‌تیمی‌ها و همکاران سابق بود. با درگذشت او، فوتبال ایران یکی از چهره‌های باسابقه خود را از دست داده است.