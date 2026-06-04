آیت‌الله محمد اسحاق فیاض، یکی از مرجعین اصلی شیعه در نجف، پس از یک عمر پرکار در حوزه فقه و اجتهاد در سال ۲۰۲۶ درگذشت؛ رهبران دینی و سیاسی پیامی تسلیت صادر کردند و فقدان او را خسارت عظیمی برای علوم اسلامی نامیدند.

وب‌سایت رسمی مرجع تقلید شیعه نجف اعلام کرد که آیت‌الله محمد اسحاق فیاض در سن نود و دو سالگی درگذشت. وی در سال ۱۹۳۰ میلادی متولد شد و پس از وفات آیت‌الله محمد سعید حکیم در سپتامبر سال گذشته، به همراه آیت‌الله علی سیستانی و آیت‌الله بشیر نجف ی، به عنوان یکی از سه مرجع تقلید اصلی در نجف شناخته می‌شد.

حضور پررنگ او نه تنها در میان شهرستان‌های افغانستان بلکه در میان جامعه اسلامی کشورهای مختلف از جمله عراق نیز مورد احترام بود و مقلدان و پیروان بسیاری را در بر داشته است. آیت‌الله فیاض پس از پایان عمر خود، به عنوان یک پژوهشگر برجسته در حوزه فقه و اجتهاد شناخته می‌شد و نقش مهمی در ترویج علوم دینی، آموزش شاگردان و ارتقاء جایگاه حوزه علمیه نجف ایفا کرد.

آقای زیدی، یکی از چهره‌های علمی شیعه، مرگ آیت‌الله فیاض را فقدان دردناک در عرصه پژوهش و اجتهاد توصیف کرد و او را از دست دادن برجسته‌ترین فقها دانست. وی افزود که آیت‌الله فیاض در عرصه اندیشه و آموزش تأثیر آشکاری بر جای گذاشت و سهم بزرگی در ارتقای سطح علمی و اعتقادی حوزه علمیه نجف داشته است. زیدی بر ضرورت حفظ تلاش‌های ایشان در نزدیک‌کردن دیدگاه‌های گوناگون مسلمانان و حمایت از آرمان‌های عادلانه جهان عرب و اسلام تأکید کرد.

همچنین مسعود پزشکیان، ریاست‌جمهور ایران، پیام تسلیت خود را بیان کرد و نوشت که این عالم ربانی عمر پر برکت خود را در راه ترویج معارف نورانی اهل بیت، تربیت شاگردان، تدریس و تحقیق در سطوح عالی علوم اسلامی و خدمت خالصانه به امت سپری کرده است. او افزوده شد که منش علمی، اعتدالی، اخلاص، تقوا و اهتمام آیت‌الله فیاض به وحدت امت اسلامی سرمایه‌ای ارزشمند برای جهان اسلام به شمار می‌رود و نام و یاد او در تاریخ فقاهت و مرجعیت شیعه ماندگار خواهد ماند.

در کنار تسلیت‌های داخلی، وب‌سایت مرجع شیعیان به پرونده ناپدید شدن رانیه عباسی و شش فرزندش اشاره کرد و بیان کرد که رحلت آیت‌الله فیاض به دلیل جایگاه بلند علمی و دینی او و آثار علمی ارزشمندی که به یادگار گذاشت، خسارتی بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه مؤمنان محسوب می‌شود. این فقدان نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران نجف، بلکه برای تمام محورهای علمی و دینی جهان تشیع تأثیر عمیقی دارد.

از این پس، ماندگاری آثار او و تأثیرات او بر نسل‌های آینده، گواهی بر اهمیت حفظ ارثیه فکری و دینی اوست





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