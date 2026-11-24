رضا امیرخانی، نویسنده ایرانی، پس از نزدیک به یک سال بستری بر اثر سقوط پاراگلایدر درگذشت. او رمان‌هایی چون ارمیا و بی‌وتن را در کارنامه ادبی خود دارد.

رضا امیرخانی ، نویسنده پرآوازه ایرانی، پس از نزدیک به یک سال بستری بودن در حالت ناهشیاری بر اثر جراحات ناشی از یک حادثه غم‌انگیز، در بامداد دوشنبه دوم آذرماه سال جاری درگذشت. خبر درگذشت این نویسنده، جامعه فرهنگ و ادب ایران را سوگوار کرد.

امیرخانی در آذرماه سال ۱۴۰۴ بر اثر سقوط پاراگلایدر در ارتفاعات دماوند شدیداً مجروح شد. پس از این حادثه، او نتوانست به زندگی عادی بازگردد.

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زندگی و تحصیلات رضا امیرخانی در تهران

رضا امیرخانی، فرزند محمدعلی، در سال ۱۳۵۲ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او دوره متوسطه را در دبیرستان تیزهوشان علامه حلی گذراند و دیپلم گرفت.

امیرخانی برای تحصیلات دانشگاهی وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و در رشته مکانیک لیسانس گرفت. در دوران دبیرستان و دانشگاه، با مهندسانی همکاری داشت که برای پشتیبانی از رزمندگان در دوران دفاع مقدس فعالیت فنی‌-مهندسی انجام می‌دادند.

همراه با همین مهندسان، طراحی و ساخت هواپیمای یک‌نفره غدیر ۲۴ را به پایان برد. این پروژه، جایزه نفر اول چهارمین جشنواره اختراعات و ابتکارات خوارزمی را برای او به همراه داشت.

پس از دوره دانشگاه، امیرخانی در شرکت‌هایی که روی هواپیما کار می‌کردند مشغول شد. او آموزش خلبانی دید و به‌عنوان جوان‌ترین خلبان کشور معرفی شد.

فعالیت ادبی و آثار داستانی رضا امیرخانی

رضا امیرخانی با نوشتن داستان در ماهنامه نیستان به جامعه داستان‌نویسان و داستان‌خوان‌ها معرفی شد. او سه سال سردبیر سایت لوح بود و به‌تدریج کتاب‌هایی نوشت و منتشر کرد.

از میان آثار او می‌توان به رمان ارمیا اشاره کرد که در سال ۱۳۷۹ جایزه ۲۰ سال داستان‌نویسی دوران دفاع مقدس را کسب کرد. رمان بی‌وتن نیز در سال ۱۳۸۸ برنده جایزه اول جشنواره حبیب غنی‌پور شد.

مجموعه داستان ناصر ارمنی، رمان من او، داستان بلند "از به"، سفرنامه داستانی سیستان و رمان قیدار، ره‌ش و نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ از دیگر آثار او هستند. رمان من او جزو سه کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات در سال ۱۳۷۹ بود.

دیدگاه‌ها درباره تحول فکری و سیاسی امیرخانی

نویسنده یادداشتی که درباره امیرخانی منتشر شده، با او ارتباط شخصی داشته و نوشته که او سال‌های متمادی در همراهی با اردوگاه اصولگرایان بود. با این حال، چند سال پیش از این جریان فاصله گرفت و خود را رها از وابستگی فکری به جناح خاص معرفی می‌کرد.

به گفته همین یادداشت، این تغییر منش در گفت‌وگوها و نوشته‌های امیرخانی بازتاب داشت. برخی از دوستان پیشین او به همین بهانه که به رفتار اصلاح‌طلبان نزدیک شده است، از وی فاصله گرفتند.

نویسنده یادداشت، رضا امیرخانی را انسانی شایسته، فرهیخته و باهوش توصیف کرده و معتقد است که اگر او از بستر بیماری بهبود می‌یافت، خدمات بیشتری به ادبیات و فرهنگ ایران می‌کرد.

فعالیت‌های خیریه و جایگاه امیرخانی در جامعه

بر اساس این یادداشت، رضا امیرخانی به دلیل وضع مالی مناسبی که از پدرش به ارث برده بود، در امور خیریه و کمک به رفع گرفتاری نیازمندان فعال بود. او حدود ۱۰ سال در ادامه فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی پدرش مشغول بود.

امیرخانی خود گفته بود که همه استان‌های کشور را دیده و به ۲۳ کشور دنیا سفر کرده است. بخشی از آثار او، از جمله بی‌وتن، سفرنامه سیستان، نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ و جانستان کابلستان، بازتاب دیده‌های او از این سفرها است.

او سال‌هایی چند عضو انجمن قلم ایران بود و دو، سه سال نیز ریاست هیئت‌مدیره این انجمن را بر عهده داشت. با درگذشت او، دوستان، دوست‌داران و منتقدانش از فقدان یکی از نویسندگان شناخته‌شده کشور سخن گفته‌اند.