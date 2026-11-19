ناهید شعشعانی، دوبلور و مدیر دوبلاژ پیشکسوت ایرانی، در ۷۷ سالگی و پس از یک دوره بیماری چشم درگذشت. آثار ماندگار او در انیمیشن‌های کلاسیک و سریال‌ها.

ناهد شعشعانی ، دوبلور پیشکسوت و مدیر دوبلاژ سینما و تلویزیون ایران، در سن ۷۷ سالگی درگذشت. این هنرمند توانا شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵، پس از تحمل یک دوره بیماری چشم، دار فانی را وداع گفت.

تأیید درگذشت توسط انجمن گویندگان

انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ایران در اطلاعیه‌ای رسمی، مرگ ناهید شعشعانی را تأیید کرد. این انجمن ضمن اعلام خبر درگذشت، افزود که این هنرمند پیشکسوت پس از گذراندن دوره بیماری، به هفتاد و هفتمین سالروز تولد خود نرسید. انجمن گویندگان نیز در این بیانیه، مراتب تسلیت خود را به خانواده، دوستان و همکاران هنری این استاد بزرگ ابراز کرد.

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شروع فعالیت هنری در سال ۱۳۴۸

تاریخچه هنری ناهید شعشعانی با آغاز فعالیت حرفه‌ای او در سال ۱۳۴۸ گره خورده است. این متولد سال ۱۳۲۷ در تهران، بیش از پنج دهه در عرصه گویندگی و مدیریت دوبلاژ حضور فعال داشت. او علاوه بر صداسازی برای شخصیت‌های متنوع در آثار سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن، در ساخت نسخه‌های فارسی بسیاری از مجموعه‌های مهم تلویزیون نقش کلیدی ایفا کرد.

آثار ماندگار در انیمیشن‌های کودکانه

صدای ناهید شعشعانی با خاطرات نسل‌های گذشته از مخاطبان ایرانی پیوند خورده است. نقش‌آفرینی او در شخصیت عمه خانم در مجموعه انیمیشنی حنا دختری در مزرعه، صدای مادر هاچ در کارتون هاچ زنبور عسل و خاله هتی در داستان‌های دهکده، از شناخته‌شده‌ترین آثار اوست. این شخصیت‌ها که در سال‌های متمادی از تلویزیون ایران پخش شدند، بخشی از حافظه شنیداری کودکان ایرانی را شکل دادند.

مدیریت دوبلاژ آثار بزرگ و سریال‌ها

فراتر از صداپیشگی، مدیریت دوبلاژ یکی از ارکان اصلی حرفه ناهید شعشعانی بود. او بیش از ۱۲ سال مدیریت دوبلاژ مجموعه تلویزیونی پرستاران را بر عهده داشت. همچنین مدیریت دوبلاژ مجموعه‌های اسپایدرمن، بتمن و وودی وودی پیکر و شماری از آثار کودک و نوجوان برای شبکه نمایش خانگی از دیگر افتخارات حرفه‌ای اوست. کارنامه او همچنین شامل گویندگی انیمیشن زهره و زهرا نیز می‌شود.

خاندان آژیر و جزئیات مراسم ختم

ناهید شعشعانی همسر زنده‌یاد مهدی آژیر، از دوبلورهای باسابقه سینما و تلویزیون بود. فرزندان این زوج هنرمند، شیلا و شیده آژیر، نیز همچنان در عرصه دوبله فعال هستند. خانواده آژیر از خاندان‌های شناخته‌شده این حرفه محسوب می‌شوند که چندین عضو آن در زمینه گویندگی فعالیت داشته‌اند. انجمن گویندگان اعلام کرد زمان و جزئیات مراسم تشییع پیکر این هنرمند پیشکسوت، متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.