درگذشت کوروش زارعی و تسلیت رییس قوه قضاییه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، درگذشت کوروش زارعی، بازیگر سینما و تلویزیون، را تسلیت گفت و او را هنرمندی متعهد و ولایتمدار خواند. جزئیات کارنامه این بازیگر را بخوانید.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در پیامی تسلیت، درگذشت کوروش زارعی ، بازیگر سینما و تلویزیون، را اعلام و تسلیت گفت. به گزارش ایرنا، رییس قوه قضاییه در این پیام، زارعی را هنرمندی متعهد، مکتبی و ولایتمدار توصیف کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پیام خود نوشت که کوروش زارعی استعداد هنری خود را در خدمت ارزش‌های الهی قرار داده بود. این پیام تسلیت، واکنش رسمی یکی از بالاترین مقام‌های قضایی کشور به درگذشت این بازیگر است.

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ترویج معارف اهل‌بیت در تئاتر کوروش زارعی

کوروش زارعی از هنر تئاتر برای ترویج معارف اهل‌بیت، روایت عاشورا و تبیین قصص انبیا استفاده می‌کرد. بر اساس گزارش ایرنا، رییس قوه قضاییه همین جنبه از فعالیت او را در پیام تسلیت خود برجسته کرده است.

فعالیت حرفه‌ای زارعی بیشتر بر تئاتر مذهبی و نمایش‌های مرتبط با روایت‌های دینی متمرکز بود. او در کنار بازیگری، در زمینه تولید و کارگردانی نمایش‌های مذهبی نیز فعالیت داشت.

زارعی تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته هنرهای نمایشی با گرایش بازیگری و کارگردانی ادامه داد. این مسیر آموزشی، پایه‌ای برای فعالیت او در حوزه نمایش‌های دینی بود.

کارنامه تلویزیونی و سینمایی کوروش زارعی

برای مخاطبان تلویزیون، کوروش زارعی بیش از همه با ایفای نقش لاوی، یکی از برادران یوسف، در مجموعه "یوسف پیامبر" شناخته می‌شد. این مجموعه به کارگردانی فرج‌الله سلحشور ساخته شده بود.

زارعی در مجموعه‌های تلویزیونی "مختارنامه"، "جابر بن حیان"، "کیمیا"، "آنام" و "بانوی سردار" نیز حضور داشت. او همچنین در فیلم‌های سینمایی "روز رستاخیز" و "امپراتور جهنم" نقش‌آفرینی کرده بود.

کارنامه این بازیگر نشان می‌دهد که حضور او در آثار تلویزیونی و سینمایی، با موضوعات تاریخی و دینی پیوند داشت. همین ویژگی باعث شد او برای بخشی از مخاطبان به چهره‌ای آشنا تبدیل شود.

مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری

کوروش زارعی سابقه مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را در کارنامه داشت. حوزه هنری از نهادهای فرهنگی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است.

این سابقه مدیریتی، در کنار فعالیت او در تولید و کارگردانی نمایش‌های مذهبی، جایگاه او را در حوزه تئاتر دینی کشور مشخص می‌کند. پیام تسلیت رییس قوه قضاییه نیز بر همین پیوند میان هنر و ارزش‌های دینی تأکید داشت.

درگذشت کوروش زارعی، با پیام تسلیت غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، یکی از نخستین واکنش‌های رسمی به خبر این بازیگر در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ بود. متن کامل پیام در دسترس عموم قرار گرفته و گزارش‌های رسانه‌ها بیشتر بر ابعاد هنری و مذهبی کارنامه او متمرکز شده است.