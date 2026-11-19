رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار رفع محدودیت‌های ساعتی و برقراری فعالیت هفت‌روزه مرز ریمدان شد.

محمود نجفی‌عرب ، رئیس اتاق بازرگانی تهران ، طی مکاتبه‌ای رسمی و مستقیم با فرود عسکری ، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، خواستار اصلاح ساختاری در شیوه عملکرد مرز ریمدان شد. این درخواست با هدف رفع گره‌های ترانزیتی و تسریع در تشریفات گمرکی وارداتی و صادراتی بین ایران و پاکستان مطرح گردیده است.

نکته کلیدی این نامه، درخواست صریح برای تغییر برنامه کاری گمرک مرزی ریمدان و تبدیل آن به شیوه کاری هفت‌روزه است. نجفی‌عرب تأکید کرده است که وضعیت فعلی گمرک به شدت با نیازهای واقعی حمل‌ونقل بین‌المللی و چرخه‌های زمانی کشورهای همسایه همخوانی ندارد و همین تفاوت زمانی منجر به ایجاد اختلالات جدی در زنجیره تأمین کالا شده است.

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چالش‌های زمانی و تعطیلات مرزی

یکی از اصلی‌ترین دلایل این نامه، عدم هماهنگی بین تقویم کاری گمرک ایران و پاکستان است. در نامه ارسالی آمده است که گمرک ریمدان در روزهای پنجشنبه تنها نیمه‌وقت فعالیت می‌کند و در روزهای جمعه کاملاً تعطیل است. در مقابل، روزهای تعطیل رسمی در پاکستان شنبه و یکشنبه هستند. این ناهماهنگی زمانی باعث می‌شود ناوگان حمل‌ونقل و محموله‌های تجاری مجبور به توقف‌های طولانی‌مدت و غیرضروری شوند.

این وقفه‌های اجباری در تشریفات گمرکی، هزینه‌های سنگین و مضربی را بر دوش فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی گذاشته است. توقف ناوگان در مرز نه تنها سرعت مبادلات را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش هزینه‌های نگهداری و خواب سرمایه، سودآوری تجارت در این مسیر را به خطر انداخته است.

هزینه‌های دموراژ و مشکلات بندری

علاوه بر محدودیت‌های ساعتی در مرز، فرآیند طولانی‌مدت انتقال کانتینرها از بندر کراچی به گمرک ریمدان و گبد نیز از معضلات اساسی این مسیر تجاری محسوب می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از نامه خود اشاره کرده است که زمان‌بندی‌های تعیین‌شده برای بازگرداندن کانتینرها به شرکت‌های کشتیرانی بسیار محدود و فشارآور است.

تداخل این مشکلات با محدودیت‌های مرزی، منجر به تحمیل هزینه‌های دموراژ (جریمه دیرکرد کانتینر) شده است. این هزینه‌های اضافی علاوه بر اینکه توجیه اقتصادی استفاده از این مسیر ترانزیتی را کاهش می‌دهند، می‌توانند زمینه‌ساز بروز اختلافات تجاری و حقوقی میان طرف‌های ایرانی و پاکستانی شوند.

اقدامات فوری و هماهنگی‌های دستگاهی

در پایان این مکاتبه، محمود نجفی‌عرب از فرود عسکری درخواست کرده است تا موضوع برقراری فعالیت مستمر و هفت‌روزه گمرک ریمدان را با اولویت بالا و فوریت بررسی کند. اتاق بازرگانی تهران تأکید دارد که اتخاذ تدابیر اجرایی برای ارائه خدمات گمرکی به‌صورت پیوسته، راهکاری ضروری برای کاهش توقف ناوگان است.

این اقدام می‌تواند موانع تجاری موجود را برطرف ساخته و فرآیندهای گمرکی را در مسیر مبادلات تجاری ایران و پاکستان تسهیل نماید. اتاق بازرگانی تهران در این نامه خواستار هماهنگی با کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای این تغییرات شده تا رقابت‌پذیری و جذابیت این مسیر استراتژیک برای فعالان اقتصادی حفظ شود.