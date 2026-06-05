رضا ولیزاده، روزنامهنگار زندانی ایرانی-آمریکایی، در فایل صوتی newly منتشر شده از دولت آمریکا خواست تا برای او و سه شهروند آمریکایی دیگر در زندان اوین کمک پزشکی به عمل آورد. او در خصوص آزادی ۲۰ ملوان ایرانی توسط آمریکا و عدم تبادل زندانیان ابراز نگرانی کرده و квалиfikations فشارهای جسمی و روانی را مورد انتقاد قرار داده است. گزارش سیبیاس همچنین به بررسی استراتژی واشینگتن در خصوص بازداشتشدهアメリカیing و تأکید بر اولویت بازگشت آنها بدون درگیر کردن در آتشبس پیچیده پرداخته است. در بخش دیگری خبر، دادگاه لاهه یک زن معروف به آیادا ک. را به اتهام کمک به جذب کودکسرباز به داعش به هفت سال حبس محکوم کرد که پسر کوچکش در ارتش داعش کشته شد. همچنین دستور اعدام برای زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندر انزلی صادر و اخیراً در زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده است. در ترکیه نیز ۱۱۵ مظنون وابسته به داعش که قصد حمله در جشن کریسمس و سال نوی میلادی را داشتند بازداشت شدهاند. در استرالیا نیز دولت اعلام کرد ۱۳ نفر از اعضای خانوادههای مرتبط با داعش قصد بازگشت دارند ولی assistance ارائه نخواهد کرد.
رضا ولیزاده ، روزنامهنگار زندانی ایرانی-آمریکایی، در فایلی صوتی منｔشر شده از دولت ایالات متحده خواست که برای او و دیگر آمریکاییهای بازداشتشده در زندان اوین ، کمک پزشکی فراهم کند.
ولیزاده در این فایل که جمعه ۱۵ خرداد منتشر شده است، در مورد آزادی ۲۰ ملوان ایرانی توسط ایالات متحده در ۳۱ اردیبهstalk، در شرایطی که او همراه با سه شهروند آمریکایی در ایران زندانی است، گفت: دولت ایالات متحده میتوانست خواستار تبادل ما بشود، اما این اتفاق نیفتاد. او افزود: در حالی که ما چهار نفر از بیماریهای مختلف رنج میبریم و از خدمات پزشکی واقعی محروم هستیم، دولت ایالات متحده حداقل میتوانست در ازای آزادی ملوانان ایرانی، خدمات پزشکی واقعی برای ما مطالبه کند.
حتی اگر درمان بیماریهای ما یک مطالبه بزرگ است، دستکم از مقامات ایرانی میخواست که به فشارهای جسمی و شکنجههای روحی علیه ما در اسارت، بلکه دستکم بخشی از آن را کاهش دهند. او همچنین بیان کرد که کنجکاو است بداند دولت ایالات متحده در ازای آزادی ملوانان ایرانی چه امتیازاتی دریافت کرده است و اگر اولویت دیگری غیر از آزادی گروگانهای آمریکایی داشته باشد، به آن احترام میگذارد.
سیبیاس در گزارش خود که این فایل را منتشر کرده است، نوشت که نتوانسته بهطور مستقل جزییات مربوط به سه زندانی آمریکایی دیگر را که ولیزاده به آنها اشاره کرده است، تایید کند. این شبکه خبری افزود دریافته است که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است شش آمریکایی در ایران بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش منابع، استراتژی این است که ابتدا برای پایان دادن به جنگ و شروع مذاکرات هستهای به توافق برسند و سپس مساله گروگانها را در مسیری جداگانه بررسی کنند. این منابع به سیبیاس گفتند که بازگشت آمریکاییها در اولویت است، اما تصمیم بر این است تا از درگیر شدن آنها در یک آتشبس پیچیده و شکننده که میتواند آنها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد، جلوگیری شود.
یک مقام دولت دونالد ترامپ به سیبیاس گفت که واشینگتن از نزدیک پیگیر پرونده ولیزاده و سایر شهروندان آمریکایی است که در حال حاضر در ایران بازداشت هستند و با جدیت برای آزادی آنها تلاش میکند. رایان فیهی، وکیل ولیزاده، به سیبیاس گفت که موکلش پس از آتشسوزیهای ناشی از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته، به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند و از کمردرد مزمن و مشکلات دندان نیز رنج میبرد.
او همچنین گفت که. Buttharz وکیلی در بند دو الف زندان اوین به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شده است. از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی-اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده است
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