لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، در سخنرانی خود در بارسلونا، خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به منازعات خاورمیانه شد و بر لزوم تضمین صلح جهانی تاکید کرد. وی همچنین از تحریمهای آمریکا علیه کوبا به شدت انتقاد کرد و ضرورت مقابله با جریانهای راست افراطی را یادآور شد.
رئیسجمهور برزیل، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا ، در سخنرانی خود در شهر بارسلونای اسپانیا، با ابراز نگرانی عمیق از درگیریهای جاری در خاورمیانه، ندای فوری برای اقدام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد سر داد. او به طور مشخص از اعضای دائم شورا، شامل ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا، خواست تا مسئولیت تاریخی خود را در قبال تضمین صلح جهانی ایفا کنند. آقای لولا دا سیلوا با لحنی قاطعانه اظهار داشت: وظیفه خود را برای تضمین صلح در جهان انجام دهید، جلسهای تشکیل دهید و به این جنون جنگ پایان دهید؛ زیرا جهان دیگر توان تحمل بیشتر را ندارد. وی تاکید کرد که تداوم منازعات و خشونتها، پیامدهای جبرانناپذیری برای بشریت خواهد داشت و جامعه جهانی نباید اجازه دهد که این چرخه معیوب ادامه یابد.
رئیسجمهور برزیل در ادامه، با یادآوری تلاشهای کشورش در سال 2010، در کنار هند و ترکیه، برای میانجیگری در خصوص توقف برنامه غنیسازی اورانیوم توسط ایران، تجربهای تلخ را به اشتراک گذاشت. او ابراز داشت: تصور میکردم وقتی توافق را منتشر کنیم، ما را تحسین خواهند کرد، اما اتحادیه اروپا و آمریکا آن را نپذیرفتند و اکنون دوباره ادعای ساخت بمب هستهای توسط ایران مطرح میشود. این اظهارات نشاندهنده ناامیدی آقای لولا دا سیلوا از عدم پذیرش راهکارهای دیپلماتیک در گذشته و تکرار چالشهای مشابه در حال حاضر است. وی بر لزوم رویکردی فعال و سازنده در قبال مسائل هستهای و تلاش برای یافتن راهحلهای پایدار تاکید کرد.
علاوه بر مسائل امنیتی و دیپلماتیک، رئیسجمهور برزیل بر ضرورت مقابله با گسترش جریانهای راست افراطی در سطح جهانی نیز انگشت گذاشت. او این پدیده را تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و دموکراتیک قلمداد کرد و گفت: مبارزه در شبکههای اجتماعی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. آقای لولا دا سیلوا معتقد است که فضا مجازی به بستری برای ترویج افراطگرایی و نفرتپراکنی تبدیل شده و مقابله با آن نیازمند تلاشهای هماهنگ و فعال در این حوزه است.
در بخش دیگری از سخنرانی خود، رئیسجمهور برزیل به شدت از تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه کوبا انتقاد کرد و خواستار پایان دادن به این «تحریم نفرینشده» شد. وی تاکید کرد که مردم کوبا، همچون سایر ملتها، حق دارند در صلح و آرامش زندگی کنند و نباید تحت فشار اقدامات یکجانبه قرار گیرند. آقای لولا دا سیلوا با اشاره به دههها تحریم آمریکا علیه کوبا، اظهار داشت: این تحریمها هیچ نتیجهای نداشته و مردم کوبا همچنان ایستادهاند و تنها انتظار دارند جهان به آنها اجازه دهد نفس بکشند. وی با اذعان به وجود برخی مشکلات داخلی در کوبا، تاکید کرد که این مسائل باید از طریق راهحلهای داخلی و بدون دخالت خارجی حل و فصل شوند.
رئیسجمهور برزیل با قاطعیت اعلام کرد: بله، مشکلاتی در کوبا وجود دارد، اما اینها مشکلات خودشان است. اینها نه مشکل لولا هستند، نه مشکل ترامپ و نه مشکل هیچ امپراتوری دیگری؛ خب، این چه فایدهای داشته؟ هیچ. کوباییها هنوز آنجا هستند، ایستادهاند و تا جایی که میتوانند مقاومت میکنند. آنها فقط منتظرند تا دنیا بالاخره به آنها اجازه نفس کشیدن بدهد. این سخنان بیانگر حمایت قاطع برزیل از حق تعیین سرنوشت ملتها و مخالفت با تحریمهای یکجانبه و فلجکننده است.
