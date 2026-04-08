نمایندگان دموکرات آمریکا طرح استیضاح ترامپ را ارائه کردند و سناتورهای جمهوریخواه خواستار برکناری او شدند. این اقدامات به دلیل اتهاماتی چون سوءاستفاده از قدرت، آغاز جنگ و نگرانی از سلامت روانی ترامپ صورت میگیرد.
گروهی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای استیضاح دونالد ترامپ ، رئیسجمهور پیشین این کشور، ارائه کردند. این طرح که شامل ۱۳ بند اتهامی است، ترامپ را به اقداماتی همچون «آغاز جنگ و عملیات کشتار و ارتکاب جنایات جنگی و دزدی دریایی» متهم میکند. بر اساس متن این طرح، ترامپ به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوز از کنگره، جنگهایی را به عنوان طرف مستقیم یا غیرمستقیم علیه کشورهایی نظیر ایران، یمن، لبنان، سوریه، نیجریه و نوار غزه آغاز کرده است.
این اتهامات نشاندهنده نگرانیهای عمیق دربارهی رویکرد ترامپ در قبال سیاست خارجی و استفاده از قدرت نظامی است و منعکسکنندهی خواستهی برخی از اعضای کنگره برای پاسخگویی به آنچه که آنها آن را سوءاستفاده از قدرت و نقض اصول قانونی میدانند، میباشد. علاوه بر این موارد، طرح استیضاح شامل اتهامات دیگری نیز میشود، از جمله تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهایی همچون پاناما، کلمبیا، کوبا و گرینلند. این اتهامات نشاندهنده نگرانیها دربارهی رفتارهای تهاجمی و تهدیدآمیز ترامپ در قبال کشورهای دیگر است. همچنین، طرح استیضاح به نظامیسازی نیروهای انتظامی داخلی، بازداشت و اخراج غیرقانونی افراد، انتقامگیری از آزادی بیان و سوگیری سیاسی، تضعیف حاکمیت قانون و سایر تخلفات اشاره دارد که این موارد همگی نشان از نگرانیها نسبت به اقدامات داخلی و نقض حقوق اساسی دارد. این طرح در حالی ارائه میشود که تنشها در صحنهی سیاسی آمریکا به اوج خود رسیده و شکافهای عمیقی بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه ایجاد شده است. بررسی این طرح در کنگره میتواند منجر به تشدید این تنشها و افزایش اختلافات شود. \در همین حال، حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، با انتقاد از توافق آتشبس موقت در یک سخنرانی، اعلام کرد که آتشبس دو هفتهای برای حل بحران کافی نیست و نیاز به پایان دائمی جنگ وجود دارد. وی همچنین از اعلام آمادگی دموکراتها برای ارائه طرحی درباره «صلاحیتهای جنگ» در هفتهی آینده خبر داد. این اظهارات نشاندهندهی موضع قاطع دموکراتها در قبال جنگ و تلاش برای محدود کردن اختیارات رئیسجمهور در زمینه اتخاذ تصمیمات جنگی است. جفریز با اشاره به مخالفت گستردهی مردم آمریکا با جنگهای انتخابی دولت ترامپ، تأکید کرد که دموکراتها از خواستهی مردم برای صلح و پایان دادن به درگیریها حمایت میکنند. این موضعگیریها نشاندهندهی تلاش دموکراتها برای جلب حمایت عمومی و بهرهبرداری از نارضایتیها از جنگ در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود است. یاسمین انصاری، نمایندهی دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، نیز از قصد خود برای ارائه طرح استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع این کشور، خبر داد. انصاری، وزیر دفاع را به «به خطر انداختن جان و سلامت نیروهای ارتش آمریکا و ارتکاب جنایات جنگی» متهم کرده و اعلام کرد که روند استیضاح را در هفتهی آینده آغاز خواهد کرد. این اقدام نشاندهندهی افزایش فشار بر دولت و تلاش برای پاسخگو کردن مقامات مسئول در قبال مسائل امنیتی و نظامی است. \همزمان با این تحولات، سناتورهای جمهوریخواه آمریکا نیز خواستار فعالسازی متمم ۲۵ قانون اساسی علیه ترامپ شدهاند. سام لیکاردو، سناتور جمهوریخواه، با اشاره به تهدیدهای ترامپ علیه ایران، ابراز امیدواری کرد که پاکستان بتواند او را از این تهدیدها منصرف کند. لیکاردو با بیان اینکه ترامپ «بسیار بیمار است»، از شورای وزیران خواست تا متمم ۲۵ قانون اساسی را برای عزل رئیسجمهور فعال کنند. این اظهارات نشاندهندهی افزایش نگرانیها در میان جمهوریخواهان دربارهی صلاحیت و توانایی ترامپ برای ادارهی کشور است. شونتل براون، سناتور جمهوریخواه دیگر، نیز با انتقاد شدید از عملکرد ترامپ، او را به «کشاندن جهان به لبهی پرتگاه» متهم کرد. براون با تأکید بر «بیماری ذهنی» و «عدم صلاحیت» ترامپ برای رهبری، خواستار فعالسازی متمم ۲۵ قانون اساسی شد تا از تکرار «این جنون» جلوگیری شود. این اظهارات نشاندهندهی عمیقتر شدن اختلافات درونی در حزب جمهوریخواه و افزایش تمایل به کنار گذاشتن ترامپ از قدرت است. فعالسازی متمم ۲۵ قانون اساسی مستلزم تأیید شورای وزیران و کنگره است و میتواند منجر به برکناری موقت یا دائم رئیسجمهور شود. این تحولات نشان میدهد که وضعیت سیاسی در آمریکا بسیار پیچیده و متشنج است و احتمال وقوع تغییرات اساسی در آینده نزدیک وجود دارد
ترامپ استیضاح آمریکا دموکرات جمهوریخواه