درخواست اتانازی ملیسا گائونا از کلمبیا به دلیل آندومتریوز شدید

داستان ملیسا گائونا، ۲۶ ساله اهل کلمبیا که پس از ۲۰ سال مبارزه با آندومتریوز و درد غیرقابل تحمل، درخواست اتانازی پزشکی داد. این پرونده مرزهای قوانین کلمبیا و آگاهی‌رسانی به دردهای زنان را به چالش کشیده است.

ملیسا گائونا ، زنی ۲۶ ساله ساکن کلمبیا ، پس از یک نبرد ۲۰ ساله با دردهای شدید و تشخیص دیررس، درخواست اتانازی پزشکی داد. وی با وجود هفت عمل جراحی و ماه‌ها بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، توانست بیماری خود را کنترل کند، اما در نهایت به نقطه‌ای رسید که درد زندگی‌اش را غیرقابل تحمل کرده بود.

تاریخچه تشخیص آندومتریوز و رد پزشکی

گائونا از سن پنج سالگی با دردهای شکمی و قاعدگی‌های طاقت‌فرسای روبرو بود که پزشکان آن را نادیده می‌گرفتند. او سال‌ها با تشخیص‌های اشتباه مانند آپاندیسیت، عدم تعادل هورمونی و حتی سرطان دست و پنجه نرم کرد. سرانجام، یک جراحی تشخیصی نشان داد که او مبتلا به آندومتریوز شدید است، بیماری‌ای که در آن بافت شبیه به پوشش داخلی رحم در نقاط دیگر بدن رشد می‌کند. این تاخیر در تشخیص معمولاً هشت سال و چندین عمل غیرضروری طول می‌کشد.

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تجربه ملیسا گائونا از سیستم درمانی

ملیسا ده‌ها بار توسط پزشکان به خانه مرخص شد تا اینکه درد اوج گرفت. او می‌گوید همیشه به او می‌گفتند که اغراق می‌کند و درد او ناشی از قاعدگی طبیعی است. حتی وقتی از همسرش ماتئو می‌پرسید، او نیز باور نمی‌کرد که درد آنقدر شدید است که فعالیت‌های روزمره را مختل می‌کند. گائونا برای جذب حمایت عمومی، ویدیویی در تیک‌تاک منتشر کرد که باعث شد میلیون‌ها نفر با رنج او آشنا شوند و این موضوع به یک پدیده جهانی تبدیل شد.

قوانین اتانازی در کلمبیا و درخواست ملیسا

کلمبیا نخستین کشور آمریکای لاتین است که اتانازی را قانونی کرده و مرگ با کرامت را یک حق قانونی می‌داند. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۵۰ مورد اتانازی انجام شده است که ۳۰ درصد درخواست‌ها را تشکیل می‌دهد. گائونا در ۳۱ ژوئیه سال گذشته درخواست داد تا پزشکان زندگی‌اش را پایان دهند. با این حال، کمیته پزشکی بیمارستان سن خوزه اعلام کرد که او هنوز همه گزینه‌های درمانی را امتحان نکرده است و این درخواست را نپذیرفت.

تأثیرات جهانی و واکنش متخصصان پزشکی

واکنش جهانی به داستان گائونا باعث شد پزشکان و فعالان حقوق بیمار به چالش‌های سیستم درمانی توجه کنند. پدرو هنریکه کونیا، جراح مغز و اعصاب در سائوپائولو، پرونده گائونا را زنگ خطری برای سیستم‌های درمانی دانست. وی هشدار داد که نباید اجازه داد مرگ با کمک پزشکی به پاسخی برای نبود دسترسی به درمان یا تاخیر در تشخیص تبدیل شود. این موضوع نشان می‌دهد که درد زنان اغلب نادیده گرفته می‌شود و نیاز به تغییر نگرش پزشکان وجود دارد.

مسیر درمانی جدید و ادامه مبارزه ملیسا

پس از رد درخواست اتانازی، گائونا با کمک گروه‌های حقوقی به این تصمیم اعتراض کرد. وی در ماه دسامبر برای انجام عملی جراحی در هند سفر کرد تا بافت‌های بیمار را بدون برداشتن اندام‌هایش خارج کند. هدف او نه پایان زندگی، بلکه پایان دادن به درد است. گائونا تأکید می‌کند که زندگی فقط تپش قلب نیست، بلکه داشتن کیفیت زندگی، استقلال و کرامت است. این پرونده به یک نماد جهانی برای مبارزه با دردهای درمان‌نشده زنان تبدیل شده است.