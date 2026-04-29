درخواست اکران دو فیلم توقیفی «خرس» و «برادران لیلا» برای احیای سینما

جواد نوروزبیگی، تهیهکننده فیلمهای «خرس» و «برادران لیلا»، به سازمان سینمایی وزارت ارشاد درخواست اکران این دو فیلم توقیفی را کرده است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که سینما با کاهش مخاطبان و افت فروش فیلمها مواجه است و تهیهکنندگان به دنبال راهحلهایی برای بهبود وضعیت هستند.
در روزهای اخیر، بحثها و نگرانیهای گستردهای در میان تهیهکنندگان و سینما داران ایران به دلیل کاهش تعداد مخاطبان سینما و افت فروش فیلمها در مقایسه با سالهای قبل مطرح شده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، کمبود فیلمهای جذاب و متناسب با ذوق و علاقه مردم است. در این زمینه، پیشنهادهایی همچون اکران فیلمهای توقیفی مانند «قاتل و وحشی» و «شیشلیک» بارها مطرح شده است، اما تاکنون اقدامی جدی برای بررسی و صدور مجوز این فیلمها صورت نگرفته است. در همین راستا، جواد نوروزبیگی، تهیهکننده فیلمهای «خرس» و «برادران لیلا»، به سازمان سینمایی وزارت ارشاد درخواست اکران این دو فیلم را کرده است.
فیلم «خرس» که در سال ۱۳۹۰ ساخته شده و در سیامین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، بعد از آن در فهرست فیلمهای توقیفی قرار گرفت و مجوز اکران دریافت نکرد. این فیلم که در آن پرویز پرستویی، مریلا زارعی و فرهاد اصلانی نقشهای اصلی را ایفا کردهاند، در سالهای گذشته نیز به صورت قاچاق در بازار حضور داشت.
«برادران لیلا» ساخته سعید روستایی نیز با بازی ستارگان سینمایی مانند سعید پورصمیمی، ترانه علیدوستی، پیمان معادی، فرهاد اصلانی و نوید محمدزاده، در جشنواره فیلم کن رونمایی شده بود، اما به دلیل محدودیتهای موجود، نسخه سه ساعتی آن برای اکران آماده شد. حالا در شرایطی که اوضاع سینما بهبود نیافته است، نوروزبیگی مجدداً درخواست اکران این دو فیلم را مطرح کرده است. این اقدام نشان میدهد که تهیهکنندگان به دنبال راهحلهایی برای احیای سینما و جذب مخاطبان هستند.
با توجه به اینکه فیلمهای توقیفی معمولاً با هزینههای سنگینی ساخته میشوند و عدم اکران آنها میتواند ضررهای مالی قابل توجهی برای تهیهکنندگان به همراه داشته باشد، این درخواستها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. علاوه بر این، حضور ستارگان سینمایی در این فیلمها میتواند به جذب مخاطبان کمک کند و به نوعی راهی برای احیای سینما باشد.
با این حال، هنوز مشخص نیست که سازمان سینمایی وزارت ارشاد چه تصمیماتی در این زمینه خواهد گرفت و آیا این فیلمها فرصت نمایش در سینماها را خواهند یافت یا خیر. در هر حال، این موضوع نشان میدهد که سینماداران و تهیهکنندگان به دنبال راهحلهایی برای بهبود وضعیت سینما هستند و امیدوارند که با اکران این فیلمها، بتوانند به نوعی به احیای سینما و جذب مخاطبان کمک کنند
