باشگاه سپاهان پس از رد اعتراض در کمیته استیناف، مدارک خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد تا شانس حضور در رقابت‌های آسیایی را دوباره به دست آورد.

باشگاه سپاهان پس از رد اعتراض خود در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران ، گامی جدید و مهم را برای احقاق حقوق خود در عرصه بین‌المللی برداشت.

این باشگاه با ارسال یک درخواست رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، خواستار بررسی مجدد مدارک و مستندات خود برای دریافت مجوز حرفه‌ای شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران، صلاحیت سپاهان را برای حضور در رقابت‌های آسیایی تأیید نکرده بود و اعتراض این باشگاه نیز در کمیته استیناف رد شده بود. حالا سپاهان با امید به دادرسی عادلانه‌تر در سطح قاره‌ای، پرونده خود را به AFC سپرده است.

این تصمیم سپاهان نشان‌دهنده عزم جدی این باشگاه برای حفظ جایگاه خود در فوتبال آسیاست. زردپوشان اصفهانی که سابقه درخشانی در لیگ قهرمانان آسیا دارند، نمی‌خواهند یک فصل دیگر را بدون حضور در این رقابت‌ها سپری کنند. مسئولان باشگاه معتقدند که مدارک ارائه‌شده توسط آنها کاملاً منطبق با ضوابط و مقررات AFC است و امیدوارند که با بررسی دقیق‌تر، رأی به نفع آنها صادر شود.

این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که زمان زیادی تا شروع فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا باقی نمانده و سپاهان برای آماده‌سازی تیم خود نیاز به تکلیف قطعی دارد. اگر AFC درخواست سپاهان را بپذیرد و مجوز حرفه‌ای صادر کند، این باشگاه می‌تواند نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران در سطح قاره باشد. از سوی دیگر، رد نهایی درخواست می‌تواند ضربه سنگینی به اعتبار و برنامه‌های آینده سپاهان وارد کند.

باشگاه سپاهان پیش از این نیز با چالش‌های مشابهی روبرو بوده و همواره برای اثبات حقانیت خود تلاش کرده است. حالا همه نگاه‌ها به AFC دوخته شده تا ببینند آیا این کنفدراسیون به درخواست سپاهان ترتیب اثر می‌دهد یا خیر. در این میان، کارشناسان فوتبال بر این باورند که پرونده سپاهان می‌تواند به یک رویه مهم برای سایر باشگاه‌های ایرانی تبدیل شود.

اگر سپاهان بتواند از طریق AFC مجوز حرفه‌ای دریافت کند، راه برای سایر باشگاه‌هایی که با مشکلات مشابه روبرو هستند نیز هموار خواهد شد. اما اگر این درخواست نیز رد شود، نشان‌دهنده ضعف ساختاری فدراسیون فوتبال ایران در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی خواهد بود. به هر حال، این موضوع یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی ایران در هفته‌های آینده خواهد بود و همه علاقه‌مندان به فوتبال منتظر نتیجه آن هستند.

باشگاه سپاهان نیز اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای اثبات شایستگی‌های خود به کار خواهد گرفت و از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نخواهد کرد





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