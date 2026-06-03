درخواست ترامپ از ایران و حرکات نظامیicana

درخواست جدید دونالد ترامپ از ایران برای ارائه تعهد کتبی در مذاکرات هستهای همراه با تحولات منطقهای از جمله حمله آمریکا به هدفهای در تنگه هرمز و پاسخ پهپادی و بالستیکی ایران، پیشبینی قیمت طلا و سکه و تحلیلهای سیاسی و اقتصادی روز.
درخواست جدید دونالد ترامپ از ایران و تحولات منطقهای با توجه به تحولات اخیر در روابط ایران و آمریکا و فتنههای منطقهای، روزنامه شرق در شماره ۵۴۰۰历史.
درخواست جدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، pertains to ضرورت ارائه تعهد کتبی توسط ایران در قالب مذاکرات هستهای. طبق گزارشها، ترامپ تأکید کرده که برخی تضمینهای کتبی دربارهی پذیرش مجموعهای از شروط مرتبط با برنامه هستهای ایران برای شکستن بنبست مذاکرات ضروری است. همزمان، تنشهای نظامی در خاورمیانه افزایش یافته است. دیشب در تنگه هرمز، آمریکا به جزیره قشم و یک کشتی ایرانی حمله کرده و این اقدام تنشهای منطقه را تشدید نموده است.
در پاسخ، ایران با شلیک پهپاد و موشکهای بالستیکی به پایگاههای آمریکا در سه کشور حمله کرده و این درگیریها درحال حاضر ادامه دارد. در عرصه اقتصادی، قیمتها نیز تحت تأثیر این وقایع قرار گرفتهاند. پیشبینی قیمت طلا و سکه برای امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که طلا ۱۸ عیار روی unofficial افزایش دارد. género قیمتها در نوسانهای دلار و تحولات سیاسی گره خورده است. در میان还会، تحلیلهای سیاسی داخلی نیز مطرح شدهاند.
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