فرنگیکاران ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با درخشش خیرهکننده، به مرحله نیمهنهایی صعود کردند و شانس خود را برای کسب مدالهای طلا افزایش دادند. این موفقیت بزرگ، پس از ۱۱ سال، دومین قهرمانی جهان را برای فرنگیکاران ایرانی رقم زد.
در سومین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در زاگرب کرواسی در حال برگزاری است، فرنگیکاران ایران ی با درخشش چشمگیر خود، گامهای بلندی به سوی قهرمانی برداشتند. این رقابتها که در سه وزن پایانی برگزار میشود، شاهد پیروزیهای پیدرپی نمایندگان ایران در برابر حریفان قدرتمند بود. محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم با غلبه بر رقبای خود، به مرحله نیمهنهایی صعود کردند و امیدهای ایران را برای کسب مدالهای طلا افزایش دادند.
این درخشش در حالی رقم خورد که پیش از این نیز، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب دو مدال طلا و یک نقره، فاصله خود را با سایر تیمها در جدول ردهبندی افزایش داده بود و موقعیت خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی تثبیت کرده بود.\در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور اول، با نمایش قدرتمندانه خود، ابتدا حریف چینی خود را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. او در این مرحله نیز با یک پیروزی قاطعانه مقابل حریفی از آذربایجان، راه خود را به نیمهنهایی هموار ساخت. در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، با ارائه یک عملکرد بینقص، حریف صربستانی خود را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی رسید. اسماعیلی در این مرحله نیز با غلبه بر حریف ازبکستانی خود، به نیمهنهایی صعود کرد و یک گام دیگر به سوی کسب مدال طلا نزدیک شد. در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی با شکست دادن حریف آلمانی خود در دور اول و پیروزی بر حریف بلغارستانی در دور دوم، به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحله نیز با غلبه بر حریفی از قرقیزستان، به مرحله نیمهنهایی صعود کرد و شانس خود را برای کسب مدال افزایش داد.\پیش از این رقابتها، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شده بودند و پیام احمدی نیز در وزن ۵۵ کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کرده بود. با احتساب نتایج به دست آمده در روزهای گذشته و صعود سه نماینده ایران به نیمهنهایی، تیم ایران با کسب ۸۰ امتیاز در صدر جدول ردهبندی تیمی قرار دارد و فاصلهی قابل توجهی با تیمهای ردههای بعدی، از جمله گرجستان، ژاپن، مجارستان و ارمنستان ایجاد کرده است. این موفقیت بزرگ، پس از ۱۱ سال، دومین قهرمانی جهان را برای فرنگیکاران ایرانی رقم زد و یک اتفاق تاریخی را در دنیای کشتی رقم زد: برای اولین بار هر دو تیم آزاد و فرنگی ایران همزمان عنوان قهرمانی جهان را در این دو رشته از آن خود کردند. این دستاورد بزرگ نشاندهنده تلاش بیوقفه و شایستگی کشتیگیران و کادر فنی تیم ملی ایران است و نویدبخش آیندهای روشن برای کشتی ایران است
