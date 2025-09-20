تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب دو مدال طلا و یک نقره، زودتر از موعد قهرمان جهان شد. تیم کشتی آزاد ایران نیز با کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان، افتخاری تاریخی را برای کشتی ایران رقم زد. این موفقیت‌ها، فصل درخشان و بی‌سابقه‌ای را برای ورزش کشتی ایران در مسابقات جهانی زاگرب رقم زد.

به گزارش مشرق، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است، به پایان خود نزدیک می‌شود و تیم ملی کشتی فرنگی ایران با درخشش خیره‌کننده خود، یک روز زودتر از پایان مسابقات، جام قهرمانی را بالای سر برد. این افتخار بزرگ در حالی رقم خورد که با شکست نماینده وزن ۸۷ کیلوگرم گرجستان، نزدیک‌ترین رقیب ایران در رده‌بندی تیمی، مسیر قهرمانی برای ایران هموار شد.

در روز دوم مسابقات، امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، با نمایش قدرت و تکنیک، موفق به کسب مدال‌های طلای ارزشمند شدند. همچنین، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم مدال نقره را برای ایران به ارمغان آورد. این درخشش‌ها نشان‌دهنده پتانسیل بالای کشتی فرنگی ایران و تلاش بی‌وقفه کادر فنی و کشتی‌گیران است. در ادامه رقابت‌ها، محمدهادی ساروی هم به فینال راه یافت و این فرصت را دارد که مدال طلای دیگری را به کلکسیون افتخارات تیم ملی اضافه کند. دانیال سهرابی نیز با قرار گرفتن در جدول شانس مجدد، این شانس را دارد که با کسب مدال برنز، سهم خود را در موفقیت تیم ملی ایفا کند. علاوه بر این، سه کشتی‌گیر دیگر از تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز شنبه به رقابت خواهند پرداخت و دور مقدماتی را پشت سر خواهند گذاشت. این کشتی‌گیران نیز از شانس بالایی برای کسب مدال برخوردار هستند و می‌توانند به افزایش افتخارات ایران در این مسابقات کمک کنند.\پیش از این، تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز با عملکردی درخشان، در فاصله‌ی یک روز مانده به پایان مسابقات، عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داده بود. این اتفاق تاریخی، برای نخستین بار در تاریخ کشتی ایران، رقم خورد؛ چرا که هر دو تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، در یک مسابقه قهرمانی جهان، به مقام قهرمانی دست یافتند. تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز، با ۱۴۵ امتیاز، برای ششمین بار در تاریخ خود قهرمان جهان شد. این قهرمانی با اقتدار رقم خورد و ایران با ۱۴۵ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی تیمی قرار گرفت. تیم آمریکا با ۱۳۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم ژاپن با ۱۱۱ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران پیش از این در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ نیز بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده بود و این بار نیز با یک عملکرد بی‌نظیر، نام ایران را در تاریخ کشتی جهان جاودانه کرد. تیم کشتی آزاد ایران علاوه بر این قهرمانی‌ها، ۹ مرتبه در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نایب قهرمان جهان شده و ۱۴ مرتبه نیز مقام سوم جهان را کسب کرده است. این آمار نشان از قدمت و سابقه درخشان کشتی ایران در عرصه‌های جهانی دارد.\این موفقیت‌های پی‌درپی در کشتی ایران، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این رشته ورزشی در کشور است. تلاش‌های مستمر فدراسیون کشتی، کادر فنی و کشتی‌گیران، ثمره‌ی خود را داده و باعث شده تا ایران به عنوان یکی از قدرت‌های برتر کشتی جهان شناخته شود. کسب این عناوین قهرمانی، نه تنها برای ورزش ایران بلکه برای ملت ایران، افتخارآمیز است و شور و نشاط فراوانی را در جامعه ایجاد می‌کند. این پیروزی‌ها، انگیزه مضاعفی به جوانان کشور می‌دهد تا با تلاش و پشتکار، در عرصه‌های ورزشی بدرخشند و پرچم پرافتخار ایران را به اهتزاز درآورند. امید است که این روند رو به رشد کشتی ایران، همچنان ادامه داشته باشد و در آینده شاهد افتخارات بیشتری برای کشورمان در این رشته ورزشی محبوب باشیم. قهرمانی‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران در رقابت‌های جهانی زاگرب، یک رویداد تاریخی و بی‌نظیر در تاریخ ورزش ایران محسوب می‌شود که برای همیشه در یادها خواهد ماند





MashreghNews / 🏆 5. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

کشتی فرنگی کشتی آزاد قهرمانی جهان زاگرب ایران

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها