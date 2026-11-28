تکواندوکاران ایران در نخستین روز فینال گرندپری ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان با کسب ۱ مدال طلا و ۲ برنز عملکرد درخشانی داشتند. رادین زینالی قهرمان شد.

تکواندوکاران تیم ملی ایران در نخستین روز رقابت‌های فینال گرندپری سال ۲۰۲۶ که در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد، با ثبت رکوردی درخشان وارد تاریخ این رویداد شدند. این تیم قدرتمند در پایان روز اول حضور خود در این مسابقات مهم، موفق شد نشان‌های ارزشمندی را از آن خود کند و توانایی‌های خود را در صحنه بین‌المللی به اثبات برساند.

جزئیات کسب طلا و برنز تکواندو ایران

نتیجه نهایی ایران در روز نخست شامل یک مدال طلا و دو مدال برنز بود که حاصل تلاش ورزشکاران برجسته این کشور در وزن‌های مختلف محسوب می‌شود. رادین زینالی در وزن ۸۰ کیلوگرم مردان با شکست حریفان قدرتمندی، عنوان قهرمانی را به دست آورد. او در مسیر صعود خود موفق شد حریفان خود را از اسپانیا و کرواسی پشت سر بگذارد و برای اولین بار تجربه دیدار با هم‌تیمی‌اش را در نیمه‌نهایی داشته باشد. زینالی در این مبارزه حساس توانست امیرسینا بختیاری را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد و راهی فینال شود.

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در دیدار نهایی، رادین زینالی با یک تکواندوکار قزاق به نام باتیرخان تولئوگالی مواجه شد. این مبارزه نیز مانند دیدار قبلی بسیار نزدیک و پرتنا بود، اما زینالی با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز میدان شد و به بالای سکوی نخست رفت تا مدال طلای این وزن را برای ایران به ارمغان بیاورد. عملکرد او نشان داد که آمادگی جسمانی و روانی بالایی برای رقابت با بهترین‌های جهان دارد.

از سوی دیگر، امیرسینا بختیاری که در نیمه‌نهایی مغلوب رادین زینالی شده بود، در دیدار رده‌بندی فرصتی دیگر برای کسب نشان پیدا کرد. او در این دیدار به مصاف زوراب کینت‌سوراشویلی از گرجستان رفت و با نتیجه قاطع ۲ بر صفر پیروز شد و مدال برنز این وزن را تصاحب کرد. همچنین حنا زرین‌کمر در وزن ۶۷+ کیلوگرم زنان پس از پیروزی برابر ورزشکاران چین و کره‌جنوبی، در نیمه‌نهایی به دست آناستازیا کاسمیچوا از روسیه باخت، اما در دیدار رده‌بندی اسوتلانا سایدوا از ازبکستان را شکست داد و او نیز صاحب مدال برنز شد.

حذف رقبای دیگر و بررسی عملکرد سایرین

در سایر رقابت‌های تکواندوی ایران، ناهید کیانی در وزن ۵۷ کیلوگرم زنان به میدان رفت. متأسفانه او در این دیدار موفق نشد و در برابر فادیا فرخان از اردن شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها محروم شد. همچنین مهدی حاجی‌موسایی در وزن ۶۸ کیلوگرم مردان شروع خوبی داشت و مون جین‌هو از کره‌جنوبی را شکست داد، اما در دور بعد با شکست خوردن در برابر آدریان ویسنته از اسپانیا، از دور مسابقات کنار رفت.

عملکرد تیم ایران در وزن‌های مختلف نشان داد که رقابت‌ها بسیار سخت و چالش‌برانگیز بوده است. با وجود حذف برخی ورزشکاران در دورهای اولیه، حضور رادین زینالی، امیرسینا بختیاری و حنا زرین‌کمر بر روی سکوهای مدال، موفقیت تیم ملی را در روز اول تضمین کرد. این نتایج می‌تواند انگیزه‌بخش تیم‌های دیگر برای روزهای آینده باشد.

تأثیر شرایط سفر و انتقادات مالک تراکتور

در اخبار ورزشی دیگر، مالک باشگاه تراکتور درباره عملکرد تیم در لیگ نخبگان آسیا و مشکلات سفر به عمان صحبت کرد. او انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباه صددرصدی دانست و اشاره کرد که بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بوده‌اند. این خستگی زیاد تأثیر مستقیمی بر عملکرد تیم در زمین گذاشته است.

وی همچنین با پذیرش سنگینی شکست اخیر تیمش، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و گفت که با سرمربی و مدیرعامل برای تقویت تیم در نیم‌فصل صحبت کرده است. تغییر مداوم کادر فنی راهکار مناسبی نیست و باید با ثبات به پیش رفت. او همچنین از پیگیری اتفاقات دیدار با ملوان در انزلی خبر داد و اعلام کرد که پرونده در کمیته استیناف است.

انتقادات به داوران و افتخار بیرانوند

مالک تراکتور خاطرنشان کرد که اگر نتیجه در کمیته استیناف مطلوب نباشد، موضوع به فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع داده خواهد شد. او همچنین از تهیه گزارشی درباره اتفاقات ۱۰ تا ۱۲ مسابقه در شهرهای مختلف خبر داد و گفت که شکایتی به کمیته اخلاق ارائه شده است. هدف بررسی کوتاهی داوران و ناظران یا ارائه گزارش‌های خلاف واقع است.

در پایان، وی انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری بزرگ برای تراکتور و فوتبال ایران دانست، اما از اظهارات رسانه‌ای این دروازه‌بان درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد. او معتقد است که اشتباهات قبلی در موضوع قرارداد تکرار شده و این امر می‌تواند برای باشگاه دردسرساز باشد. این حرف‌ها نشان‌دهنده توجه ویژه مالک به جزئیات مدیریتی و ورزشی باشگاه است.