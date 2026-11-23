یاسر آسانی وینگر استقلال تهران موفق شد با کسب نود و دو درصد آرا، عنوان بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا را از آن خود کند و در مقابل مهدی طارمی مهاجم الوصل تنها دو درصد را دریافت کرد. این در حالی است که استقلال و تراکتور به زودی در دیدارهای حساس هفته پنجم گروهی روبروی حریفان خود قرار می‌گیرند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا که همواره یکی از مراجع اصلی برای پایش عملکرد بازیکنان و تیم‌های آسیایی در سطح جهانی محسوب می‌شود، در اقدامی جدید و با هدف شناخت بیشتر استعدادهای درخشان فوتبال منطقه، نظرسنجی رسمی خود را برای انتخاب بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا برگزار کرد.

این نظرسنجی که روز چهارشنبه بیست و هفتم آبان‌ماه از طریق پلتفرم‌های دیجیتال AFC به مخاطبان سراسر جهان ارائه شد، با استقبال گسترده هواداران فوتبال همراه بود و گزینه‌های متعددی را در خود جای داده بود. در میان نام‌های برجسته و چهره‌های شناخته شده که شانس کسب این عنوان مهم را داشتند، یاسر آسانی، وینگر توانمند و خلاق تیم استقلال تهران و مهدی طارمی، مهاجم صاحب‌نام و کاپیتان پیشین تیم ملی ایران که در آن زمان به عنوان بازیکن تیم الوصل امارات فعالیت می‌کرد، مورد توجه ویژه قرار گرفتند.

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این تقابل نه تنها نمادی از رقابت بین دو ستاره بزرگ ایرانی در خارج و داخل زمین بود، بلکه نشان‌دهنده جایگاه ویژه فوتبال ایران در صحنه آسیایی نیز بود. نتایج نهایی این نظرسنجی که پس از شمارش دقیق آرای هواداران و کارشناسان اعلام شد، سورپرایزی قابل توجه برای بسیاری از ناظران فوتبال به همراه داشت.

درخشش یاسر آسانی در نظرسنجی AFC

یاسر آسانی با درخشش چشمگیر و عملکردی خیره‌کننده در دیدارهای پیشین، توانست با کسب نود و دو درصد از کل آرای مشارکت‌کنندگان، لقب بهترین بازیکن هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا را از آن خود کند. این درصد بالا نشان‌دهنده تاثیرگذاری فوق‌العاده او بر بازی‌های تیمش و همچنین محبوبیت بالای او در میان هواداران فوتبال آسیا است.

در مقابل، مهدی طارمی که یکی از گلزنان برتر و باتجربه‌ترین مهاجمان ایرانی در سطح بین‌المللی بود، تنها موفق به کسب دو درصد از آرا شد. این شکاف آماری بسیار زیاد، گویای قدرت نفوذ یاسر آسانی در هفته گذشته و همچنین نشان‌دهنده تغییر سلیقه یا تمرکز هواداران بر عملکرد تیمی و فردی جدید و درخشان‌تر بود.

چشم‌انداز جدای استقلال و تراکتور

هرچند که حضور نام طارمی در لیست گزینه‌ها نشان از احترام به سابقه درخشان او داشت، اما در این هفته خاص، ستاره استقلال درخشانی بیش از سایرین داشت. با اعلام این نتایج و آغاز هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، انتظار می‌رود فشار بیشتری بر تیم‌های ایرانی وارد شود. استقلال تهران که در پی پایان رکورد صددرصدی تیم العین امارات است، شامگاه دوشنبه دوم آبان‌ماه میهمان این تیم خواهد بود.

این دیدار برای استقلال حیاتی است زیرا پیروزی می‌تواند مسیر صعود را هموارتر کند. از سوی دیگر، تیم تراکتورسازی ایران نیز در دیداری حساس به مصاف تیم الوصل امارات می‌رود. حضور مهدی طارمی در ترکیب الوصل می‌تواند متغیر مهمی در این بازی باشد، هرچند که نتیجه نظرسنجی هفته قبل ممکن است انگیزه مضاعفی برای طارمی و هم‌تیمی‌هایش ایجاد کند تا در زمین بازی جبران کنند.

تحلیل سرنوشت صعود تیم‌های ایرانی

این هفته پنجم، آزمون بزرگی برای تیم‌های ایرانی خواهد بود و نتایج آن می‌تواند سرنوشت صعود به مراحل بعدی مسابقات را تعیین کند. تحلیلگران فوتبال بر این باورند که اگر استقلال بتواند با استراتژی دقیق و استفاده از توانایی‌های بازیکنان تکنیکی خود بر تیم العین غلبه کند، می‌تواند جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند. در مقابل، تراکتور نیز باید با تکیه بر نیروی بدنی و دفاعی محکم خود، بر مشکلات حریف پیروز شود.

این رقابت‌ها نه تنها برای تیم‌ها، بلکه برای فوتبال ایران اهمیت ویژه‌ای دارند و نشان می‌دهند که بازیکنان ایرانی همچنان توانایی رقابت با برترین‌های آسیا را دارند.