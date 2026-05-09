مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا عصر امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشت) در شهر تاشکند ازبکستان پیگیری شد. تیم ملی والیبال ساحلی ایران با یک موافق با امیررضا جمشیدی و امین وکیلی در این مرحله به مصاف قزاقستان رفتند و با پذیرش شکست دو بر یک مقابل این تیم از راه یاری به مرحله نیمهنهایی بازماندند .
در ست اول این دیدار تیم ملی والیبال ساحلی ایران با امتیازهای ۲۱ بر ۸ به پیروزی رسیدند، اما در ستهای دوم و سوم این دیدار با امتیازهای ۲۱ بر ۱۱ و ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کردند و از گردونه رقابتها حذف شدند. در ست سوم این مسابقه به دلیل احساس ناراحتی یک از بازیکنان ایران بازی برای دقایقی متوقف شد.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران با یک (سیدسینا آل یاسین و وهاب اونق) نیز در این مرحله به مصاف قطر رفتند و دو بر صفر مغلوب این تیم شدند. در دیگر دیدارهای این مرحله تیمهای استرالیا موفق به شکست ژاپن و تایلند شدند تا در مرحله نیمهنهایی حریف یکدیگر شوند. دیدارهای مرحله نیمهنهایی و نهایی این رقابتها فردا (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) برگزار میشود.
با توجه به صعود دو نماینده استرالیا به مرحله نیمهنهایی و همچنین طبق قوانین فدراسیون جهانی مبنی بر حضور چهار کشور از قاره آسیا در مسابقات ساحلی قهرمانی جهان زیر ۱۸ سال ۲۰۲۶، فردا ساعت ۱۲:۵۰ دقیقه به وقت محلی دیداری بین تیمهای ایران یک (امیررضا جمشیدی و امین وکیلی) و ژاپن برگزار خواهد شد تا تکلیف چهارمین perwakilan قاره کهن در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مشخص شود. برنده این دیدار به جدول اصلی مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا خواهد کرد و تیم بازنده در مرحله انتخابی حاضر میشود.
علیرضا داودی به عنوان سرپرست و صابر هوشمند به عنوان سرمربی ملی پوشان ایران را در این رقابتها همراهی میکنند. حالت حضور نماینده اسرائیل در این مسابقات مشخص نیست
