گزارش مالی پرسپولیس نشان‌دهنده رشد ۱۸۷ درصدی درآمد در آبان ۱۴۰۵ است. همچنین شکایت جدید از دیه‌گو گواچی و تحلیل مالک تراکتور از بحران‌های تیم و مسائل قراردادی بیرانوند.

باشگاه پرسپولیس در تازه‌ترین گزارش مالی خود که به سامانه کدال ارسال شده است، از شناسایی درآمدی نزدیک به ۱۹۸ میلیارد تومان در آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد. این رقم چشمگیر که سه برابر درآمد این باشگاه در مدت مشابه سال گذشته است، نشان‌دهنده جهشی بزرگ در وضعیت اقتصادی پرسپولیس محسوب می‌شود.

رشد ۱۸۷ درصدی درآمد پرسپولیس در یک سال

بر اساس آمار دقیق منتشرشده، درآمد پرسپولیس در آبان‌ماه سال قبل تنها ۶۹ میلیارد تومان بوده است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که سرخ‌پوشان پایتخت در یک سال اخیر موفق به کسب رشد ۱۸۷ درصدی در درآمد ماهانه خود شده‌اند. این رشد قابل توجه در حالی رخ داده که در ماه‌های ابتدایی سال نیز درآمد پرسپولیس به ترتیب ۲۲ میلیارد تومان در تیرماه، ۲۴ میلیارد تومان در مردادماه و ۳۷ میلیارد تومان در شهریورماه ثبت شده بود.

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افشای رسوایی جنسی دیه‌گو گواچی توسط فلورنسیا مرکاو

در پی پرونده جنسی دیه‌گو گواچی، فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی که در سال ۲۰۱۴ و در ۲۰ سالگی به ریورپلاته پیوست، در نخستین گفتگوی علنی خود به سی‌ان‌ان جزئیات آزارها را فاش کرد. مرکاو ادعا می‌کند تنها یک هفته پس از ورود به باشگاه، از گواچی پیامی دریافت کرد که در آن خواستار ارسال عکس‌های برهنه بود. پس از پاک کردن پیام و مقاومت او، گواچی با تهدید به کشتن او و خانواده‌اش در تمرینات به رفتار خشونت‌آمیز روی آورد.

این فشارهای روانی و جانی سرانجام منجر به اقدام به خودکشی توسط مرکاو شد. او اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون نیز شکایت مشابهی داشتند. اگرچه کمیته تحقیقات فیفا در ۲۰۲۱ نقض اخلاقی را تایید کرد، اما شعبه قضایی به دلیل ناکافی بودن شواهد گواچی را تبرئه کرد. گارتون با تردید در آن حکم به سی‌ان‌ان پرسید که چرا شهادت پنج بازیکن کافی نبوده است.

بعد سیاسی پرونده گواچی و حمایت مالک تراکتور

پرونده گواچی ابعاد سیاسی پیدا کرده و همسرش، آندره‌آ گواچی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات زندان اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی مشارکت کرده است. منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت خاویر میلی حقوق زنان را تضعیف می‌کند. مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی تا پایان مسیر ایستاده است. از سوی دیگر، مالک تراکتور، محمدعلی زنوزی، از شرایط سخت تیم در لیگ نخبگان آسیا انتقاد کرد و انتخاب عمان را اشتباه صددرصدی خود دانست. او همچنین از کادر فنی و بازیکنان در لیگ برتر حمایت کرد.