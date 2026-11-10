حسین فروزان در کیش با بهره‌برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات چهار طرح دیگر به ارزش بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، بر تدوین راهبرد یکپارچه برای توسعه اقتصادی جنوب کشور تأکید کرد.

حسین فروزان ، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در آیین بهره‌برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی چهار طرح دیگر در کیش، خواستار تدوین راهبردی منسجم برای توسعه اقتصادی جنوب کشور شد. این مراسم با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و به مناسبت هفته کیش در سالن ابن‌سینا مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

فروزان این سخنرانی را به‌صورت برخط ایراد کرد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز به‌صورت برخط در این مراسم حضور داشتند. روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش این گزارش را منتشر کرده است.

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راهبرد ملی برای پیوند امنیت و توسعه جنوب

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد که پیوند دستاوردهای دفاعی و امنیتی کشور با توسعه اقتصادی پایدار در جنوب ایران، یکی از ضرورت‌های ملی است. به گفته فروزان، این پیوند باید در قالب یک راهبرد منسجم تدوین شود.

فروزان با اشاره به موقعیت جغرافیایی جهانی جزایر و سواحل جنوبی ایران گفت که این مناطق همچنان به‌صورت پراکنده مدیریت می‌شوند. او این وضعیت را فاقد تقسیم کار ملی مؤثر دانست و هماهنگی میان ظرفیت‌های سواحل و جزایر جنوبی را شرط بهره‌برداری کامل از آن‌ها عنوان کرد.

به تأکید دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، در صورت پیوند مؤثر و بهره‌برداری هماهنگ از قابلیت‌های این پهنه جغرافیایی، می‌توان آن را به یکی از کانون‌های اصلی قدرت اقتصادی ایران تبدیل کرد.

طرح‌های کیش و نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

در این مراسم، ۱۷ طرح توسعه‌ای کیش با سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی به ارزش ۵۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها نخستین بخش از برنامه توسعه‌ای امروز این جزیره به شمار می‌روند.

همچنین عملیات اجرایی چهار طرح دیگر با سرمایه‌گذاری ۵۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آغاز شد. مجموع این دو رقم، همان سرمایه‌گذاری بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی است که در آیین سه‌شنبه ۱۹ آبان اعلام شد.

فروزان همچنین از آماده‌سازی سه مجموعه هتلی برای ورود به مرحله بهره‌برداری آزمایشی خبر داد. وی این طرح‌ها را از دیگر ظرفیت‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی جزیره کیش برشمرد.

قدردانی از حمایت دولت و مسیر پیش رو

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمایت‌های مسعود پزشکیان از مناطق آزاد را پشتوانه‌ای ارزشمند برای دبیرخانه این شورا و مدیران مناطق آزاد دانست. او گفت که باور دولت به نقش‌آفرینی این مناطق در پیشبرد سیاست‌های توسعه کشور، انگیزه اجرای طرح‌های جدید را تقویت می‌کند.

فروزان در پایان سخنان خود از همراهی سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و تلاش‌های انجام‌شده برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای کیش قدردانی کرد. با آغاز عملیات اجرایی چهار طرح جدید و آماده‌سازی سه مجموعه هتلی، مرحله بعدی برنامه توسعه کیش بر بهره‌برداری آزمایشی این مجموعه‌ها متمرکز خواهد بود.