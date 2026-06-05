دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش پس از نشست سه‌جانبه در واشنگتن، خواستار احترام به آتش‌بس و عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی جنوب لبنان شد. وی همچنین از حزب‌الله و بازیگران غیردولتی خواست به تصمیمات دولت لبنان برای تقویت کنترل ملی احترام بگذارند.

دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای خواستار عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوبی لبنان و احترام به حاکمیت این کشور شد. آنتونیو گوترش پس از چهارمین نشست سه‌جانبه سطح بالا با حضور نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، از اعلام آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل حمایت کرد.

سخنگوی سازمان ملل در این بیانیه اظهار داشت که دبیرکل سازمان ملل از همه طرف‌ها می‌خواهد که به طور کامل به توقف خصومت‌ها احترام بگذارند، هرگونه حملات بیشتر را متوقف کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی، از جمله قوانین بین‌المللی بشردوستانه، در همه زمان‌ها عمل کنند. وی همچنین از حزب‌الله و سایر بازیگران غیردولتی خواست تا از تصمیمات دولت لبنان برای اعمال کنترل خود در سراسر خاک این کشور و تقویت کنترل دولت بر نیروهای مسلح این کشور حمایت کنند.

این بیانیه همچنین از رژیم صهیونیستی خواست تا به طور کامل از مناطق اشغالی جنوب لبنان عقب‌نشینی کند و بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. بیانیه دبیرکل سازمان ملل بر تعهد این سازمان به حمایت از تمام تلاش‌های دیپلماتیک با هدف تحکیم آتش‌بس و تضمین اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ تأکید کرد.

علاوه بر این، دبیرکل درخواست خود را برای افزایش حمایت از نهادهای دولتی لبنان از جمله نیروهای مسلح این کشور تکرار و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ادامه یابد و این توافق به صلح و ثبات پایدار کمک کند. درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس ادعایی میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای این رژیم به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانه‌ها و اماکن عمومی ادامه می‌دهند.

در مقابل، حزب‌الله لبنان با آتش پرحجم موشکی و پهپادی، به ویژه با پهپادهای فیبر نوری دید اول‌شخص، به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی پاسخ داده و شماری از نظامیان صهیونیست را کشته و زخمی و تجهیزات نظامی آنها را از بین برده است. این درگیری‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که جامعه بین‌المللی نگران تشدید تنش‌ها در منطقه است و سازمان ملل در تلاش است تا با فشارهای دیپلماتیک، بازگشت به آتش‌بس و گفت‌وگوهای سیاسی را فراهم آورد. همچنین، این بیانیه دبیرکل سازمان ملل新颖内容..





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