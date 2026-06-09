دبیرکل سازمان ملل متحد، آندرو گوترش، از تشدید تنشها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری حملات و رعایت کامل آتشبسها در لبنان، ایران و غزه شد. او از تصمیم اسرائیل برای بستن گذرگاههای غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشایی فوری همه گذرگاهها برای انتقال سریع، ایمن و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به سراسر این باریکه شد. آقای گوترش بر ضرورت رعایت حقوق و آزادیهای کشتیرانی مطابق با قوانین بینالمللی و حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرد. وی گفت همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل پایبند باشند و از هر اقدامی که تلاشهای دیپلماتیک جاری را تضعیف میکند، خودداری شود. دبیرکل سازمان ملل همچنین از مناقشات خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و گفت راهحل نظامی ندارد. تنها راه پیش رو گفتوگو و مذاکره است. او از همه طرفهای درگیر خواست برای دستیابی به راهحلهای دیپلماتیک و تقویت صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی تلاش کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد، آندرو گوترش، با ابراز نگرانی از تشدید تنشها در خاورمیانه، خواستار توقف فوری حملات و رعایت کامل آتشبسها در لبنان، ایران و غزه شد.
او از تصمیم اسرائیل برای بستن گذرگاههای غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشایی فوری همه گذرگاهها برای انتقال سریع، ایمن و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به سراسر این باریکه شد. آقای گوترش بر ضرورت رعایت حقوق و آزادیهای کشتیرانی مطابق با قوانین بینالمللی و حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرد. وی گفت همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل پایبند باشند و از هر اقدامی که تلاشهای دیپلماتیک جاری را تضعیف میکند، خودداری شود.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از مناقشات خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و گفت راهحل نظامی ندارد. تنها راه پیش رو گفتوگو و مذاکره است. او از همه طرفهای درگیر خواست برای دستیابی به راهحلهای دیپلماتیک و تقویت صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی تلاش کنند. در روزهای گذشته، حملات راکتی و موشکی حزبالله به شهرکهای شمال اسرائیل، موجب شد که جنگندههای اسرائیلی به ضاحیه بیروت حمله کنند.
به دنبال این حمله، جمهوری اسلامی برای حمایت از گروه تروریستی حزبالله، جدیدترین موشکهای خود را روانه اسرائیل کرد که غالب آنها رهگیری و در آسمان اسرائیل منهدم شدند. یکی از موشکهای سپاه پاسداران نیز در کرانه باختری رود اردن سقوط کرد. در پی این حمله اسرائیل دهها هدف را در مناطق مختلف ایران - از جمله تهران، اصفهان، نجفآباد، ماهشهر، تبریز و کرمانشاه - را هدف حمله قرار داد.
حزبالله لبنان در سال ۱۳۶۱ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد. تاکنون چندین کشور، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، آلمان، صربستان، لیتوانی، استونی، لتونی و استرالیا کلیت این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شدهاند. شناسایی کلیت حزبالله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی به مفهوم تفاوت قائل نشدن میان شاخه سیاسی با شاخه نظامی آن حزب و تروریست شناختن هر دو شاخه حزبالله است.
کارشناسان در گفتوگو با صدای آمریکا اظهار داشتهاند که ادامه گفتوگوهای اسرائیل و لبنان شکستی برای حزبالله و رژیم ایران خواهد بود. استمرار این مذاکرات و موفقیت آن، برخلاف خواست جمهوری اسلامی و حزبالله باعث تثبیت و تقویت مشروعیت دولت لبنان و نهادهای مربوط به آن، به ویژه ارتش این کشور در سطح بینالمللی خواهد شد. مقامات اسرائیلی بارها بر خلع سلاح حزبالله تاکید کرده و آن را یکی از شروط برقراری آرامش و توقف جنگ در لبنان میدانند.
در همین حال، رژیم ایران تلاش میکند با حفظ قدرت حزبالله، نفوذش در لبنان را از دست ندهد. محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، که به تازگی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده است، نقش کلیدی در پیشبرد سیاستهای مداخلهجویانه حکومت ایران در لبنان داشته است.
پیشنویس مشترک آمریکا و سه کشور اروپایی در آژانس؛ حفظ مسیر فشار بر جمهوری اسلامی به رغم هشدار جمهوری اسلامی در پایان حملات موشکی، اسرائیل وعده داد آزادی عمل علیه حزبالله در لبنان را حفظ کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد، آندرو گوترش، تشدید تنشها