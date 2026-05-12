دبیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO) به کشورها هشدار داد که پس از شیوع هانتاویروس در کشتی MV Hondius، برای موارد بیشتر ابتلا به آن آماده باشند. وی از مقامات کشورها خواست تا از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان از جمله قرنطینه ۴۲ روزه و نظارت مداوم بر تماس‌های پرخطر پیروی کنند.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ( WHO ) به کشورها گفت پس از شیوع هانتاویروس در کشتی MV Hondius، برای موارد بیشتر ابتلا به آن آماده باشند.

«تدروس آدهانوم قبریسوس»، امروز (سه‌شنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی در «مادرید» از مقامات کشورها خواست تا از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان از جمله قرنطینه ۴۲ روزه و نظارت مداوم بر تماس‌های پرخطر پیروی کنند. وی تاکید کرد: در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای مبنی بر آغاز شیوع گسترده‌تر بیماری وجود ندارد اما مطمئناً وضعیت می‌تواند تغییر کند و با توجه به دوره نهفتگی طولانی ویروس، ممکن است در هفته‌های آینده شاهد موارد بیشتری باشیم.

به گزارش گاردین، کشتی MV Hondius که از آرژانتین به مقصد «کیپ ورد» در حرکت بود، پس از مرگ سه مسافر شامل یک زوج هلندی و یک تبعه آلمانی بر اثر هانتاویروس، در مرکز شیوع بیماری قرار گرفت. اگرچه این ویروس معمولا توسط جوندگان وحشی پخش می‌شود اما می‌تواند در موارد نادر از طریق تماس بسیار نزدیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. تدروس گفت که پس از تخلیه، کشورهای مختلف مسئول حفاظت از شهروندان خود هستند.

وی افزود: امیدوارم که آنها از بیماران و مسافران مراقبت و به آنها کمک کنند و همچنین از شهروندان خود محافظت نمایند. این همان چیزی است که ما انتظار داریم. وی همچنین از اسپانیا به خاطر همکاری و همبستگی که با پذیرش کشتی کروز ویروس‌زده و تخلیه مسافران و خدمه آن نشان داد، تشکر کرد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WHO Hantavirus Ship MV Hondius Travel Infection

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

کشتی «MV Hondius» با موارد ابتلا به هانتاویروس در بندر تنریف پهلو گرفتکشتی تفریحی با پرچم هلند که مواردی از ابتلا به هانتاویروس در آن گزارش شده بود، در بندر تنریف اسپانیا پهلو گرفت و روند انتقال و تخلیه مسافران تحت تدابیر بهداشتی و نظارتی آغاز می‌شود.

Read more »