دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس امروز ادعاهای اسرائیل و آمریکا علیه حزب‌الله لبنان را تکرار کرد تا وابستگی این نهاد به این رژیمها را بیش از پیش نشان دهد. همچنین، شورای همکاری خلیج فارس امروز دوشنبه ادعاهایی علیه نعیم قاسم، دبیرکل «حزب‌الله» مطرح کرد و از اظهارات وی علیه حکام بحرین به شدت ابراز خشم کرد.

شورای همکاری خلیج فارس امروز دوشنبه ادعاهایی علیه نعیم قاسم، دبیرکل «حزب‌الله» مطرح کرد و از اظهارات وی علیه حکام بحرین به شدت ابراز خشم کرد. به گزارش ایرنا، جاسم البدیوی دبیر کل این شورا،‌ اظهارات نعیم قاسم را «غیر مسئولانه» دانست و مدعی شد دبیر کل حزب الله در امور داخلی بحرین مداخله کرده است.

وی ضمن دفاع از سیاست سرکوبگرانه دولت بحرین در قبال مخالفان سیاستهای آن، مدعی شد که این افراد علیه وطن خود مرتکب جرم شدند و برای ایران جاسوسی می‌کرده‌اند. دستگاه‌های امنیتی بحرین، به تازگی، کارزار امنیتی گسترده‌ای را علیه شهروندان شیعه این کشور با آغاز موج جدیدی از بازداشت‌ها، احضارها و یورش‌ها که از زمان آغاز بحران فعلی، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای بوده، ادامه می‌دهند.

این اقدامات در چارچوب سیاستی مبتنی بر بی‌اعتمادی، ارعاب و هدف قرار دادن صداهای مذهبی، اجتماعی و سیاسی انجام می‌شود. این بازداشت‌ها جنگ تمام‌عیار مقامات بحرین علیه جامعه شیعه با توجه به گفتمان رسمی مبتنی بر بی‌اعتمادی و تحریکات امنیتی، به ویژه پس از اظهارات اخیر وزیر کشور که به عنوان اعلام عمومی ادامه تشدید تنش علیه شیعیان تلقی شد، محسوب می‌شود.

تعداد بازداشت‌شدگان از آغاز این بحران از ۲۸۰ نفر فراتر رفته است، در حالی که نگرانی‌ها در خصوص شکنجه و بدرفتاری با آنها در مراکز بازجویی و زندان‌ها، با توجه به سابقه طولانی نقض حقوق بشر که توسط سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مستند شده، افزایش یافته است. دبیر کل شورای همکاری در همنوایی با سیاستهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدعی شد که کشورهای عضو این شورا، رهبران، جناح‌ها و سازمان‌های وابسته به حزب الله را «تروریستی» می‌دانند.

وی بدون هیچ اشاره‌ای به جنایات رژیم صهیونیستی در کشورهای عربی به ویژه لبنان و غزه، مدعی شد که حزب الله: ترویج کننده هرج و مرج و خشونت است. البدیوی ضمن دفاع تمام قد از سیاستهای سازشکارانه دولت لبنان برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، ادعا کرد که همه حزبهای لبنان باید از این سیاستها حمایت کنند.





