دبیری علیرضا تابش در چهل و پنجمین جشنواره فجر منصوب شد

علیرضا تابش به عنوان دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر منصوب شد. وی سوابق مدیریتی ارزشمندی در حوزه سینما دارد و بر اجرای موفق این رویداد ملی نظارت خواهد کرد.

رائد فریدزاده ، رییس سازمان سینمایی ، حکم رسمی انتصاب علیرضا تابش را به عنوان دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر امضا کرد. این تصمیم در راستای بهره‌گیری از تخصص و تجارب ارزشمند ایشان در حوزه صنعت تصویر اتخاذ شده است.

سوابق درخشان تابش در مدیریت سینما

علیرضا تابش از مدیران باسابقه فرهنگی و سینمایی کشور است که مدیریت هفت ساله بنیاد سینمایی فارابی را بر عهده داشته است. وی همچنین دبیری سه دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و دو دوره جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی را در کارنامه خود دارد. عضویت در شورای سیاست‌گذاری این جشنواره از دوره نخست تا چهارم نیز از دیگر افتخارات اوست.

Also read حمله سایبری به یخچال‌های فروشگاه‌های بلژیک و سوئد

تابش در تداوم فعالیتهای فرهنگی، بنیان‌گذار المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران است که این رویداد تا نهمین دوره نیز ادامه یافته است. همچنین او در شورای سیاست‌گذاری چندین دوره جشنواره ملی فیلم فجر و جشنواره جهانی فیلم فجر عضویت داشته است.

انتظار برای نمایش مقاومت در رویداد فرهنگی

در حکم صادره، رائد فریدزاده بر نقش تاثیرگذار جشنواره در نمایش استقامت ملت ایران طی جنگ‌های تحمیلی اخیر تاکید کرده است. او از علیرضا تابش خواسته است تا با تعامل و همفکری با خانواده سینما و همسو با سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ و هنر، موفق عمل کند.

رییس سازمان سینمایی امیدوار است که تحقق اهداف این دوره از جشنواره با استعانت از پروردگار یکتا و همراهی جامعه بزرگ سینمایی میسر شود. او توفیق روزافزون دبیر جدید جشنواره را در خدمت به سینمای پرافتخار میهن خواستار شده است.

قدردانی از سوابق دبیران پیشین جشنواره

در همین حین، رائد فریدزاده از زحمات بی‌شائبه منوچهر شاهسواری، دبیر دو دوره پیشین جشنواره ملی فیلم فجر، تقدیر کرد. او منوچهر شاهسواری را برادری عزیز و ارجمند خواند که زمینه رشد و اعتلای سینمای کشور را فراهم ساخت.

رائد فریدزاده از خداوند متعال برای منوچهر شاهسواری توفیق روزافزون و سلامتی مسئلت نمود. وی با قدردانی از مسیولیت‌های گذشته، نشان‌دهنده توجه ویژه به تداوم کیفیت در برگزاری این رویداد مهم ملی است.