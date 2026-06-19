دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اطمینان می دهد که در اجرای تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه در نگهبانی از حقوق ملّت ایران و جبهۀ مقاومت، پاسداشت خون شهیدانمان و پیشبرد مذاکرات آینده بر مبنای منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اطمینان می دهد که در اجرای تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب ، به‌ویژه در نگهبانی از حقوق ملّت ایران و جبهۀ مقاومت ، پاسداشت خون شهیدانمان و پیشبرد مذاکرات آینده بر مبنای منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

این اطمینان در حالی ابراز می شود که ایران نباید به موضوع انتخاباتی آمریکا تبدیل شود. در این راستا، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اعلام کرده است که با بی اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان‌شکن و با نظارت دقیق بر فرآیند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی‌ و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامۀ از پیش تعیین شده، اقدام متقابل صورت خواهد گرفت





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