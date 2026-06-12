دان جارویس وزیر دفاع جدید بریتانیا شد

دان جارویس، وزیر مشاور سابق در وزارت کشور، به‌عنوان وزیر دفاع جدید بریتانیا معرفی شد. این جابه‌جایی سریع خلا مدیریتی در وزارت دفاع را پر کرد، اما از فشار سیاسی بر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، کم نکرد. استعفای جان هیلی، وزیر دفاع سابق، غافلگیرکننده بود و نشان داد که او با اختلاف بر سر بودجه دفاعی، به‌ویژه با ناکامی کی‌یر استارمر در فراهم کردن منابع لازم، مواجه بود. دان جارویس از چهره‌های دارای سابقه امنیتی و نظامی است و در دانشگاه ابریستویث و آکادمی نظامی سندهرست تحصیل کرده است. او در هنگ چتربازان تا درجه افسری پیش رفت و در کوزوو، ایرلند شمالی، عراق و افغانستان خدمت کرد. استعفای هیلی ضربه تازه‌ای به استارمر وارد کرده است و فشار بر او به‌شدت افزایش یافته است. با کناره‌گیری هیلی، استارمر دومین عضو کابینه است که طی چند هفته اخیر از دولت جدا می‌شود. این وضعیت هم‌زمان با بالا گرفتن رقابت داخلی در حزب کارگر رخ داده است. از جمله اندی برنهام، شهردار منچستر از حزب کارگر، خود را برای ورود به پارلمان و به چالش کشیدن رهبری حزب و دولت آماده می‌کند. او حتی ممکن است در انتخابات میان‌دوره‌ای پنج‌شنبه آینده در حوزه میکرفیلد وارد مجلس عوام شود. بیانیه مسکو و مینسک: برای استفاده از سلاح هسته‌ای آماده‌ایم مسکو و مینسک در بیانیه‌ای مشترک، از آمادگی دائم خود برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای در صورت تهدید امنیتشان خبر دادند. با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز جنگ آمریکا و اسرائيل علیه ایران، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تغییر موضع شدیدی در این باره داشت. پشت صحنه قدرت در تهران؛ ژنرال‌ها جای ولایت فقیه را می‌گیرند؟ آیا ساختار سیاسی ایران دچار جهش ناگهانی شده یا فرآیندی تدریجی را از دهه ۷۰ برای تسلط نظامیان طی کرده است؟ یک نظرسنجی نشان می‌دهد درصد اسرائیلی‌هایی که معتقدند امنیت این کشور یکی از دغدغه‌های اصلی ترامپ است، کاهش یافته است. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی با رأی مثبت اکثریت اعضا بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را در دستور کار قرار داد.

در روز پنج‌شنبه (۱۱ ژوئن)، دان جارویس همان شب به‌عنوان وزیر دفاع جدید بریتانیا معرفی شد. این جابه‌جایی سریع اگرچه خلا مدیریتی در وزارت دفاع را پر کرد، اما از فشار سیاسی بر کی‌یر استارمر ، نخست‌وزیر بریتانیا ، کم نکرد؛ به‌ویژه آن‌که نامه استعفای هیلی، در عمل یک انتقاد تند از سیاست دفاعی دولت بود.

دان جارویس پیش از این، وزیر مشاور در وزارت کشور و همچنین در کابینه دولت بود. او از چهره‌های دارای سابقه امنیتی و نظامی به شمار می‌رود، در دانشگاه ابریستویث در رشته سیاست بین‌الملل و مطالعات راهبردی تحصیل کرده و از آکادمی نظامی سندهرست فارغ‌التحصیل شده است. در هنگ چتربازان تا درجه افسری پیش رفت و در کوزوو، ایرلند شمالی، عراق و افغانستان خدمت کرد.

او از سال ۲۰۱۱ وارد پارلمان شد و در سال‌های بعد سمت‌های مختلفی در حزب کارگر داشت. همچنین بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ عضو کمیته مشترک راهبرد امنیت ملی بود و در سال ۲۰۱۸ به نخستین شهردار ساوت یورکشایر تبدیل شد. استعفای جان هیلی غافلگیرکننده بود. او از زمان روی کار آمدن دولت کارگر در سال ۲۰۲۴، وزیر دفاع بود.

اما متن استعفانامه‌اش، به‌نوشته این گزارش، تصویری تند از اختلاف بر سر بودجه دفاعی ارائه می‌دهد. هیلی گفته بود کی‌یر استارمر نتوانسته و وزارت خزانه‌داری هم نخواسته منابعی را فراهم کند که کشور در این دوره از تهدیدهای رو به افزایش به آن نیاز دارد.

از نگاه او، بودجه دفاعی به‌هیچ‌وجه کافی نیست و حتی اگر در سال ۲۰۳۰ به ۲/۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، باز هم برای کشوری که ممکن است تا آن زمان با تهدید حمله روسیه به اعضای ناتو روبه‌رو شود، کافی نخواهد بود. تا سال ۲۰۲۷ به ۲/۵ درصد تولید ناخالص داخلی و تا ۲۰۳۴ به ۳ درصد برسد.

او در پاسخ، از برنامه‌های خود دفاع کرده و گفته است منابع لازم را برای ارتش فراهم خواهد کرد و مصمم است بریتانیای بحران‌زده را دوباره بازسازی کند. استعفای هیلی ضربه تازه‌ای به استارمر وارد کرده است. پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی و منطقه‌ای، فشار بر نخست‌وزیر به‌شدت افزایش یافته و بارها درخواست استعفای او مطرح شده است.

در عین حال، با کناره‌گیری هیلی، او دومین عضو کابینه است که طی چند هفته اخیر از دولت جدا می‌شود. این وضعیت هم‌زمان با بالا گرفتن رقابت داخلی در حزب کارگر رخ داده است. از جمله اندی برنهام، شهردار منچستر از حزب کارگر، خود را برای ورود به پارلمان و به چالش کشیدن رهبری حزب و دولت آماده می‌کند. او حتی ممکن است در انتخابات میان‌دوره‌ای پنج‌شنبه آینده در حوزه میکرفیلد وارد مجلس عوام شود.

بیانیه مسکو و مینسک: برای استفاده از سلاح هسته‌ای آماده‌ایم مسکو و مینسک در بیانیه‌ای مشترک، از آمادگی دائم خود برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای در صورت تهدید امنیتشان خبر دادند. با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز جنگ آمریکا و اسرائيل علیه ایران، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تغییر موضع شدیدی در این باره داشت. پشت صحنه قدرت در تهران؛ ژنرال‌ها جای ولایت فقیه را می‌گیرند؟

آیا ساختار سیاسی ایران دچار جهش ناگهانی شده یا فرآیندی تدریجی را از دهه ۷۰ برای تسلط نظامیان طی کرده است؟ یک نظرسنجی نشان می‌دهد درصد اسرائیلی‌هایی که معتقدند امنیت این کشور یکی از دغدغه‌های اصلی ترامپ است، کاهش یافته است. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی با رأی مثبت اکثریت اعضا بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را در دستور کار قرار داد





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دان جارویس وزیر دفاع جدید بریتانیا استعفای جان هیلی کی‌یر استارمر حزب کارگر اندی برنهام بیانیه مسکو و مینسک سلاح هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل

United States Latest News, United States Headlines