پنج کشور اروپایی including دانمارک، آلمان، هلند، اتریش و یونان موافقت کردند تا از سال ۲۰۲۷ مرکز بازگشت پناهجویان ردشده را در رواندا راه اندازی کنند.

پنج کشور عضو اتحادیه اروپا شامل دانمارک ، اتریش ، آلمان ، هلند و یونان روز دوشنبه اعلام کردند که با رواندا همکاری خواهند کرد تا نخستین مرکز بازگشت مهاجران خارج از مرزهای این اتحادیه را ایجاد نمایند. این اقدام تاریخی به معنای آغاز عملیات اخراج پناهجویانی است که درخواست آن‌ها رد شده است و قرار است به طور رسمی از سال ۲۰۲۷ آغاز شود. این طرح به عنوان پاسخی به فشارهای مهاجرتی و تلاش برای بازپس‌گیری کنترل بر سیاست‌های مرزی اروپا معرفی شده است.

جزئیات فنی و مکانیسم مرکز بازگشت در رواندا

بر اساس توافق اولیه، مرکز اولیه ظرفیت پذیرش هم‌زمان حدود ۱۰۰ نفر را خواهد داشت. اینfacility در قالب یک طرح آزمایشی کوچک و محدود راه‌اندازی می‌شود تا کشورهای مشارکت‌کننده بتوانند ریسک‌های حقوقی و عملیاتی آن را ارزیابی کنند. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، در نشست وین که با حضور کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش، و ونسان بیروتا، وزیر کشور رواندا برگزار شد، تاکید کرد که این توافق قواعد بازی را تغییر می‌دهد. وی معتقد است این اقدام به کشورها اجازه می‌دهد تا کنترل اوضاع را دوباره به دست آورند و انگیزه مهاجرت غیرقانونی را از بین ببرند.

Also read شکستن ترس‌ها و کسب استقلال: روایت یک زن سعودی از موتورسیکلت‌سواری

افراد منتقل‌شده به این مرکز در رواندا محدودیت حریم شخصی شدیدی نخواهند داشت و اجازه خواهند داشت آزادانه در این کشور رفت‌وآمد کنند. انتظار می‌رود پس از گذراندن مدتی نامشخص در این مراکز، این مهاجران یا به صورت داوطلبانه به کشور مبدأ خود بازگردند یا در صورت داشتن حق اقامت در کشور دیگری به آنجا اعزام شوند. با این حال، هدف اصلی ادغام آن‌ها در جامعه و بازار کار رواندا به عنوان یک راه‌حل پایدار برای زندگی تازه عنوان شده است. آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا، فرانتکس، در مراحل اولیه این طرح نقشی نخواهد داشت، هرچند کمیسیون اروپا اخیراً پیشنهاداتی برای گسترش اختیارات این نهاد برای مشارکت در چنین عملیاتی ارائه کرده است.

معیارهای اخراج و تعهدات مالی کشورهای عضو

این پنج کشور متعهد شده‌اند که تنها پناهجویانی را اخراج کنند که درخواست پناهندگی آن‌ها رسماً رد شده و حکم بازگشتشان لازم‌الاجرا باشد. افراد زیر سن قانونی از این طرح مستثنی هستند و هر کشور عضو معیارهای خاص خود را برای تعیین مشمولین اخراج تدوین خواهد کرد. هلند تمرکز خود را بر مردان بزرگسال تبعه کشورهای پیرامون رواندا قرار داده است، در حالی که آلمان مهاجرانی را هدف می‌گیرد که برای احراز هویت همکاری نمی‌کنند و از کشورهایی آمده‌اند که تمایلی به پذیرش دوباره اتباعشان ندارند.

تمامی هزینه‌های مربوط به اخراج و اسکان مهاجران در رواندا بر عهده کشورهای مشارکت‌کننده خواهد بود. اگرچه برآورد دقیقی از هزینه راه‌اندازی مرکز اولیه در نشست خبری ارائه نشد، اما منابع آگاه از مذاکرات اعلام کرده‌اند که هزینه ارائه خدمات در رواندا به‌مراتب کمتر از خدمات مشابه در اروپا خواهد بود. در مقابل، هنوز مشخص نیست که رواندا در ازای مشارکت در این طرح چه امتیازاتی دریافت خواهد کرد، اما قرار است دولت این کشور آفریقایی هفته آینده توافق‌نامه همکاری در زمینه مهاجرت را با دانمارک امضا کند. این توافق مالی و عملیاتی نشان‌دهنده جدیت طرفین در پیاده‌سازی سریع این پرونده است.

چالش‌های حقوقی و واکنش‌های منتقدان به طرح

ایجاد مراکز بازگشت مهاجران خارج از اتحادیه اروپا نگرانی‌های عمیقی را درباره سازگاری آن با قوانین اتحادیه و رعایت حقوق بشر ایجاد کرده است. منتقدان هشدار می‌دهند که چنین مراکزی در کشورهایی با استانداردهای دموکراتیک محدود، ممکن است منجر به نقض حقوق بشر شود. ملیسا کامارا، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا از گروه سبزها/ائتلاف آزاد اروپا، این توافق را شرم‌آور توصیف کرد و گفت کشورهای مشارکت‌کننده با توافق با یک حکومت اقتدارگرا از مرز اخلاقی دیگری عبور می‌کنند. پنج کشور اروپایی در مقابل تأکید کرده‌اند که تمامی مراحل اجرای طرح کاملاً مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خواهد بود.

با این حال، آغاز عملیات اخراج در سال آینده ممکن است با موانع حقوقی سنگینی روبه‌رو شود. دادگاه اروپایی حقوق بشر انتقال افراد به کشورها یا شرایطی را که احتمال نقض حقوق بنیادین آن‌ها وجود داشته باشد، ممنوع می‌داند. پیشینه این طرح با تجربه ناموفق بریتانیا مقایسه می‌شود که دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ طرح مشابه اخراج پناهجویان به رواندا را غیرقانونی اعلام کرد، زیرا خطر انتقال افراد به کشورهای سوم که در آنجا با آزار و اذیت مواجه می‌شوند، وجود داشت. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، تنها کشورهای غیرعضو می‌توانند میزبان چنین مراکزی باشند که استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را به طور کامل رعایت کنند.