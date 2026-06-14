دانشآموزان و داوطلبان کنکور در اعتراض به تأثیر قطعی معدل در کنکور در شهرهای مختلف ایران، از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، رشت و کرمانشاه، مقابل ادارات آموزشوپرورش و نهادهای تصمیمگیر تجمع کردند و خواستار بازنگری در مصوبه تأثیر قطعی معدل شدند. معترضان با اشاره به تعطیلیهای آموزشی، تعویق آزمونها، آموزش مجازی و آشفتگی برنامهریزی درسی میپرسیدند: "در شرایطی که بر ما گذشت، چگونه درس میخواندیم?" اعتراضها در برخی شهرها به مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کشیده شد.
طی هفتههای اخیر، مناقشه بر سر تأثیر قطعی معدل در کنکور به یکی از مهمترین اعتراض ات دانشآموزی سالهای اخیر ایران تبدیل شد. دانشآموزان و داوطلبان کنکور میگویند در شرایطی که نظام با تعطیلیهای مکرر، آموزش مجازی، نابرابری امکانات و بیثباتی برنامههای آموزشی روبهرو بوده، افزایش نقش سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاهها به زیان دانشآموزان مدارس عادی و مناطق محروم تمام میشود.
در فاصله ۱۲ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، دانشآموزان در شهرهای مختلف ایران، از تهران و مشهد تا اصفهان، شیراز، تبریز، رشت و کرمانشاه، در برابر ادارات آموزشوپرورش و نهادهای تصمیمگیر تجمع کردند و خواستار بازنگری در مصوبه تأثیر قطعی معدل شدند. معترضان با اشاره به تعطیلیهای آموزشی، تعویق آزمونها، آموزش مجازی و آشفتگی برنامهریزی درسی میپرسیدند: "در شرایطی که بر ما گذشت، چگونه درس میخواندیم?
" اعتراضها در برخی شهرها به مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کشیده شد. به گفته دانشآموزان معترض در گفتوگو با دویچه وله، اعمال سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در شرایطی که سال تحصیلی با تعطیلیهای مکرر، آموزش مجازی، اختلالهای ناشی از، بلاتکلیفی در زمان برگزاری آزمونها و افت کیفیت آموزشی همراه بوده، نهتنها به عدالت آموزشی منجر نشده بلکه آینده تحصیلی میلیونها دانشآموز را به عواملی گره زده که خارج از اختیار آنان بوده است.
خواسته اصلی تجمعکنندگان تبدیل"اثر قطعی" معدل به"تأثیر مثبت", حذف سهمیه نمرات پایه یازدهم و بازنگری در سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در مقررات کنکور بود
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