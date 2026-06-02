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دانشجویان دانشگاه فنی بورسا سامانه‌ای برای شناسایی خطر برخورد ماهواره‌های بومی ترکیه با دیگر ماهواره‌ها یا زباله‌های فضایی طراحی کردند

فضا و تکنولوژی News

دانشجویان دانشگاه فنی بورسا سامانه‌ای برای شناسایی خطر برخورد ماهواره‌های بومی ترکیه با دیگر ماهواره‌ها یا زباله‌های فضایی طراحی کردند
دانشجویان دانشگاه فنی بورساسامانه هوش مصنوعیحذف خطر برخورد ماهواره
📆6/2/2026 11:18 AM
📰aa_persian
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پنج نفر از دانشجویان دانشگاه فنی بورسا سامانه‌ای با نام «کورو» (KORU) برای شناسایی و هشدار خطر برخورد ماهواره‌ها در فضا توسعه دادند. این سامانه با استفاده از داده‌های حرکتی ماهواره‌ها و فناوری هوش مصنوعی، احتمال برخورد ماهواره‌های بومی با سایر ماهواره‌ها یا زباله‌های فضایی را شبیه‌سازی کرده و در صورت تشخیص خطر، هشدار لازم برای تغییر مسیر یا سرعت ماهواره را صادر می‌کند.

گروهی از دانشجویان دانشگاه فنی بورسا سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کردند که خطر برخورد ماهواره‌های بومی ترکیه با دیگر ماهواره‌ها یا زباله‌های فضایی را شناسایی و هشدارهای پیشگیرانه صادر می‌کند.

پنج نفر از دانشجویان دانشگاه فنی بورسا (BTÜ) از رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکاترونیک و هوش مصنوعی، سامانه‌ای با نام «کورو» (KORU) برای شناسایی و هشدار خطر برخورد ماهواره‌ها در فضا توسعه دادند. این پروژه در چارچوب رقابت «تی‌یو‌ای آسترو هکاتون 2026» که از سوی آژانس فضایی ترکیه برگزار شد، طراحی شده است.

سامانه «کورو» با استفاده از داده‌های حرکتی ماهواره‌ها و فناوری هوش مصنوعی، احتمال برخورد ماهواره‌های بومی با سایر ماهواره‌ها یا زباله‌های فضایی را شبیه‌سازی کرده و در صورت تشخیص خطر، هشدار لازم برای تغییر مسیر یا سرعت ماهواره را صادر می‌کند. محمود دونالی، از اعضای این تیم، گفت این سامانه در حال حاضر 28 ماهواره ترکیه را رصد می‌کند و دارای سه سطح هشدار سبز، نارنجی و قرمز است.

به گفته وی، هدف از این پروژه افزایش عمر ماهواره‌ها، جلوگیری از خسارات ناشی از برخورد و ارتقای ایمنی مأموریت‌های فضایی ترکیه است

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