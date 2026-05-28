Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

دانشمندان و مدافعان حقوق بشر از محل نگهداری میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در پی جنگ اخیر بی‌خبرند

Politics News

دانشمندان و مدافعان حقوق بشر از محل نگهداری میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در پی جنگ اخیر بی‌خبرند
IranPoliticsHuman Rights
📆5/28/2026 11:15 AM
📰IranIntl
31 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 63%

۲۲ تن از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، به‌ویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر محصور جنبش سبز، شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست. امضاکنندگان این بیانیه با استناد به گزارش‌های موثق، محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، به‌شدت آسیب دید و آنها پس از این رویداد به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

۲۲ تن از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، به‌ویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر محصور جنبش سبز، شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست.

امضاکنندگان این بیانیه که پنج‌شنبه هفتم خرداد منتشر شد، با استناد به «گزارش‌های موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «به‌شدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند. در ادامه بیانیه آمده است: «آقای موسوی و خانم رهنورد که هر دو در سنین بالا به سر می‌برند، بیش از هر زمان دیگری به مراقبت، امنیت و دسترسی منظم به خدمات درمانی و حمایت خانواده نیاز دارند.

با این حال، فرزندان و بستگان نزدیک همچنان از محل نگهداری آنها بی‌خبرند و به‌جز مکالمات تلفنی که گهگاه صورت می‌گیرد، از وضعیت جسمی و روحی آنها ‌اطلاع‌ کافی ندارند. ...

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IranIntl /  🏆 3. in İR

Iran Politics Human Rights Freedom Of Speech Political Prisoners

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-28 14:34:43