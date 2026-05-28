۲۲ تن از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، به‌ویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر محصور جنبش سبز، شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست. امضاکنندگان این بیانیه با استناد به گزارش‌های موثق، محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، به‌شدت آسیب دید و آنها پس از این رویداد به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

امضاکنندگان این بیانیه که پنج‌شنبه هفتم خرداد منتشر شد، با استناد به «گزارش‌های موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «به‌شدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند. در ادامه بیانیه آمده است: «آقای موسوی و خانم رهنورد که هر دو در سنین بالا به سر می‌برند، بیش از هر زمان دیگری به مراقبت، امنیت و دسترسی منظم به خدمات درمانی و حمایت خانواده نیاز دارند.

با این حال، فرزندان و بستگان نزدیک همچنان از محل نگهداری آنها بی‌خبرند و به‌جز مکالمات تلفنی که گهگاه صورت می‌گیرد، از وضعیت جسمی و روحی آنها ‌اطلاع‌ کافی ندارند. ...





