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دانشمندان در ژاپن به یافتن راهی برای مقابله با ریزش مو در میلیون‌ها نفر نزدیک شده‌اند

رشد مو News

دانشمندان در ژاپن به یافتن راهی برای مقابله با ریزش مو در میلیون‌ها نفر نزدیک شده‌اند
ریزش مو، رشد مو، چرخه رشد مو، ژاپن، پروفسور تاکاشی
📆6/10/2026 6:44 AM
📰bbcpersian
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دانشمندان در ژاپن به یافتن راهی برای مقابله با ریزش مو در میلیون‌ها نفر نزدیک شده‌اند. تیمی به سرپرستی پروفسور تاکاشی تسوجی موفق شده‌اند چرخه کامل رشد مو را در موش‌ها بازسازی کنند. این یعنی مو می‌تواند به‌طور طبیعی رشد کند، بریزد و دوباره درآید. این موضوع میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که حدود یک‌ سوم زنان در دوره‌ای از زندگی خود ریزش مو را تجربه می‌کنند.

دانشمندان در ژاپن به یافتن راهی برای مقابله با ریزش مو در میلیون‌ها نفر نزدیک شده‌اند. تیمی به سرپرستی پروفسور تاکاشی تسوجی موفق شده‌اند چرخه کامل رشد مو را در موش‌ها بازسازی کنند.

این یعنی مو می‌تواند به‌طور طبیعی رشد کند، بریزد و دوباره درآید. این موضوع میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که حدود یک‌ سوم زنان در دوره‌ای از زندگی خود ریزش مو را تجربه می‌کنند. واکنش ما به از دست دادن موها، چه واقعیتی را درباره هویت، حس کنترل بر زندگی و نگاهی که به خودمان داریم آشکار می‌کند

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ریزش مو، رشد مو، چرخه رشد مو، ژاپن، پروفسور تاکاشی

 

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