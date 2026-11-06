داعش و هوش مصنوعی: تهدیدات جدید امنیتی در نشست سمرقند

گزارش تخصصی نشست سازمان همکاری شانگهد درباره استفاده تروریست‌ها از پهپاد و هوش مصنوعی و واکنش‌های منطقه‌ای به این تهدیدات نوین امنیتی.

الکساندر زویف ، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در نخستین گفتگوی کارشناسی نشست امنیتی شانگهد پلاس اعلام کرد که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به تجهیزات تاکتیکی پیشرفته، به‌ویژه وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین یا پهپاد ، مجهز شده است. این مقام ارشد سازمان ملل تأکید کرد که اعضای این گروه نه‌تنها به این تجهیزات دسترسی دارند، بلکه آموزش‌های لازم برای استفاده عملیاتی از آن‌ها را نیز فرا گرفته‌اند و نگرانی‌های جدی را برای امنیت منطقه برانگیخته است.

تکنولوژی‌های نوین داعش و خطرات پنهان

الکساندر زویف در این گفت‌وگو که در شهر سمرقند در کشور ازبکستان برگزار شد، رسماً تایید کرد که شاخه خراسان گروه داعش از هوش مصنوعی برای تولید محتوای تبلیغاتی استفاده می‌کند که به زبان‌های آسیای میانه منتشر می‌شود. او اشاره کرد که سایر گروه‌های تروریستی فعال در سطح منطقه‌ای و ملی نیز از چنین روش‌های پیشرفته‌ای بهره می‌برند و این موضوع نشان‌دهنده تحولی جدی در تاکتیک‌های این گروه‌هاست. زویف همچنین توضیح داد که گسترش اینترنت و ارتباطات آنلاین، سربازگیری مجازی را تسهیل کرده و آسیای میانه را در برابر تهدیدات تروریستی متنوع‌تری آسیب‌پذیر ساخته است.

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واکنش‌های مقامات امنیتی و فناوری

بهادر قربانف، رئیس اداره امنیت ملی یا همان استخبارات ازبکستان، در همین نشست بر دو پهلو بودن فناوری هوش مصنوعی تأکید کرد و هشدار داد که اگرچه این ابزار برای تهدیدات امنیتی جدید استفاده می‌شود، اما ظرفیت‌های ارزشمندی نیز برای مقابله با آن‌ها دارد. قربانف بیان کرد که هوش مصنوعی می‌تواند در شناسایی کارزارهای هماهنگ اطلاعاتی، آشکار کردن نشانه‌های دستکاری در داده‌ها و افزایش کارآمدی فعالیت‌های تحلیلی نقشی مؤثر ایفا کند. او همچنین پیشنهاد داد که برای مقابله مؤثرتر با تروریسم سایبری، یک پلتفرم بین‌المللی برای همکاری‌های فنی میان کشورها ایجاد شود تا信息共享 و همکاری‌های عملیاتی افزایش یابد.

نکات امنیتی و تهدیدات سایبری

عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان که در این نشست به نمایندگی از حکومت امارت اسلامی افغانستان شرکت کرد، نگرانی‌های عمیقی را درباره سوءاستفاده عناصر ضد امنیتی از هوش مصنوعی بیان نمود. او هشدار داد که گروه‌هایی مانند داعش ممکن است با استفاده از این فناوری‌ها، روش‌های ساخت مواد سمی و قطعات سلاح‌های مرگبار را بیاموزند و تلاش کنند محدودیت‌های وضع‌شده جهانی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی را دور بزنند. وثیق ابراز داشت که حکومت فعلی افغانستان در خط مقدم مبارزه با داعش قرار دارد اما با محدودیت‌های شدید فنی و تکنیکی مواجه است که مانع از عملکرد بهینه آن‌ها می‌شود.

انتقادات از شرکت‌های فناوری جهانی

رئیس استخبارات طالبان به‌طور صریح از عدم همکاری شرکت‌های فناوری بزرگ مانند تلگرام و تیک‌تاک با افغانستان انتقاد کرد و مدعی شد که این شرکت‌ها هیچ‌گونه همکاری را با کابل انجام نمی‌دهند. او تأکید کرد که گروه‌های تروریستی مانند داعش از محصولات این شرکت‌ها برای برقراری ارتباطات، تأمین مالی عملیات‌ها و انحراف فکری استفاده می‌کنند و این شکاف در همکاری‌های بین‌المللی، مبارزه با تروریسم را دشوارتر ساخته است. عبدالحق وثیق بر این باور است که بدون مشارکت فعال پلتفرم‌های دیجیتال، مقابله با شبکه‌های پنهان و تأمین مالی غیرقانونی این گروه‌ها تقریبا غیرممکن خواهد بود.

آینده امنیت و گفتمان بین‌المللی

نشست سازمان همکاری شانگهد با حضور ۳۳ هیئت از ۲۴ کشور و پنج سازمان بین‌المللی در روزهای پنجم و ششم نوامبر در سمرقند برگزار شد و موضوع اصلی آن امنیت در عصر تحول دیجیتال بود. الکساندر زویف در جمعیت شرکت‌کننده هشدار داد که جوانان، حتی کودکانی که از ۱۰ سال به بالا هستند، همچنان در برابر روش‌های جذب مبتنی بر هوش مصنوعی آسیب‌پذیرند و شواهد مستندی در این زمینه وجود دارد. کارشناسان و مقامات حاضر در نشست بر این باورند که ثبات افغانستان برای امنیت مرزهای جنوبی آسیای مرکزی حیاتی است و هرگونه بی‌ثباتی در این کشور می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر امنیت و توسعه سراسر منطقه بگذارد.